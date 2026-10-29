Susana Giménez y el cumple de su hermano: torta, mimos y una pelea por los yuyos

Espectáculos

Susana Giménez se fue hasta Punta del Este para festejar los 51 años de su hermano Patricio. El evento fue íntimo y se dio en la casa que el cantante acaba de comprar en Uruguay, donde pasaron la tarde relajados en el sillón junto a Rumba, la perra del músico.

Como todo buen festejo, no faltó la torta Havannet. Antes de que empezara el "Feliz cumpleaños", Susana se puso en modo directora y le marcó el paso a Patricio con los deseos: primero cantar y recién después, antes de soplar, pedirlos.

Después de apagar la velita, hubo un momento tierno. Susana le preguntó si ya había pedido sus deseos y Patricio le respondió que sí con un fuerte abrazo y un sincero te amo.

Pero la paz duró poco porque saltó la típica discusión familiar. Susana no quedó conforme con la decoración del frente de la propiedad y le exigió a su hermano que saque los yuyos y ponga flores en su lugar. Patricio, tratando de defenderse, aseguró que iba a poner flores pero que lo que hay ahora es parte de la ornamentación.

El cantante compartió el video en sus redes sociales con un mensaje: "Tarde de cumple en mi casa nueva. ¡Cómo nos reimos! Love you".