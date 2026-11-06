Así es La Mary: el refugio neocolonial de Susana Giménez en Uruguay

Espectáculos

Susana Giménez vive actualmente en La Mary, su residencia en Punta del Este, Uruguay. La propiedad es una mezcla de arquitectura neocolonial, jardines, una piscina y un lago artificial.

Susana Giménez es una de las personalidades más importantes de la televisión sudamericana, actriz, presentadora y empresaria.

Un diseño clásico y con historia

La casa fue construida en 2005 y se encuentra en Rincón del Indio, una zona residencial de Punta del Este. El estilo neocolonial se nota en las fachadas de tonos cálidos, los techos de tejas, las galerías y los detalles en madera y herrería. Para entrar, hay un gran portón de madera con un cartel con el nombre de la vivienda, manteniendo una estética clásica lejos del minimalismo moderno.

El nombre de la propiedad es un homenaje a La Mary, la película que la conductora protagonizó junto a Carlos Monzón, uno de los trabajos más recordados de su carrera. La construcción principal tiene dos plantas y espacios enormes, incluyendo una cocina amplia. El dormitorio principal tiene una terraza con vista a los jardines y la piscina.

El paraíso exterior

El terreno tiene muchísima vegetación, árboles y caminos internos para recorrer los sectores manteniendo la privacidad. El espacio exterior es el gran atractivo: tiene una piscina, galerías para descansar y un lago artificial donde viven patos, gansos y peces. Además, la residencia cuenta con un bosque privado y sectores verdes diseñados para disfrutar al aire libre.

El misterio del cuadro de Frida Kahlo

En la sala principal, las paredes bordó contrastan con vigas de madera a la vista y muebles clásicos, mientras que otros interiores son de tonos neutros y espacios despejados. Sobre una gran chimenea se destaca el retrato de Frida Kahlo, un detalle que generó mucha curiosidad en las imágenes difundidas. Sin embargo, la conductora aclaró que se trata de una reproducción y no de una obra auténtica de la artista mexicana.

El ambiente se completa con sillones estampados, mesas de madera, lámparas, libros y esculturas. Esta línea decorativa sigue en el resto de la casa, aunque cada espacio tiene su propia identidad. Susana combina materiales nobles, muebles tradicionales y textiles estampados que reunió con los años, evitando una decoración uniforme. En el comedor principal vuelven a aparecer las vigas de madera y muebles de grandes dimensiones, junto con alfombras y adornos que refuerzan el estilo cálido.

Con el tiempo, Punta del Este se volvió el destino elegido por la conductora para descansar y tener una rutina relajada, lejos del ritmo de Buenos Aires. Suele compartir imágenes de sus paseos por el predio con sus perros y mostró su interés por la jardinería y las plantas. La Mary es, básicamente, su lugar para compartir con sus afectos y disfrutar del aire libre.

¿Quién no querría vivir en un lugar con bosque propio y lago con patos?