Espectáculos

Flor de la V rompió el silencio después del escándalo que se armó el viernes pasado. El revuelo empezó cuando la conductora anunció en vivo que Los Profesionales con Flor, por El Nueve, termina el 31 de enero. En un móvil con LAM, la animadora dio su versión de los hechos, aclaró el malentendido que dejó helados a sus compañeros y respondió a los cuestionamientos que recibió después de esa emisión.

El motivo del cierre y la pelea por el horario

La conductora admitió que el viernes fue un día difícil porque no se esperaba que las cosas terminaran así. Según explicó, ella todavía tiene contrato vigente con El Nueve por un año más. Durante todo 2026 estuvo intentando recuperar el horario que tenía antes, de 13.30 a 14, ya que sentía que el cambio de franja horaria había perjudicado el rendimiento del programa.

Por este motivo, mantuvo varias conversaciones con las autoridades del canal para volver a su horario original. La situación llegó a un punto tal que Flor tenía pensado recurrir a sus abogados para reclamar que se respetara lo establecido en su contrato. Sin embargo, en el último intento de negociación recibió una respuesta definitiva que cambió sus planes: le informaron que se había comprado Mandarina y que, con esa compra, su horario ya estaba ocupado, por lo que lamentablemente terminarían con Los Profesionales.

El "teléfono descompuesto" con el panel

Uno de los puntos más polémicos fue la reacción de los integrantes del panel, que se enteraron de la noticia en pleno programa y no pudieron ocultar la sorpresa. Flor aclaró que, antes de salir al aire, habló con su productora Paola Holeman y entendió que ella se encargaría de comunicarles la decisión a todos.

Según relató, cuando le dio la noticia a la productora, esta le respondió que ella se lo diría al equipo. Flor interpretó que contar al equipo significaba avisarles a todos. Por eso, se sentó en el programa creyendo que todos estaban al tanto. Remarcó que nunca tuvo la intención de exponer a sus compañeros ni de darles una noticia tan importante sin previo aviso, definiendo lo ocurrido como un teléfono descompuesto, sin mala intención.

Después, la productora le aclaró que solo le había avisado a la producción y no al panel porque no quería que la información se filtrara y prefería que Flor tuviera la oportunidad de decirlo ella misma. La conductora recordó que el viernes también había sido una jornada movilizante porque era el Día de la Memoria Trans y había realizado varias notas antes de entrar al canal. Estaba muy afectada y tuvo que retocarse justo antes de salir al aire, anunciando el final del ciclo al cierre del programa.

El descargo ante las críticas y el futuro

Flor contó que se sorprendió al aire cuando la productora le avisó por cucaracha que el panel no sabía nada. Ante los descargos que hicieron sus compañeros el lunes, mientras ella no estaba, Flor relató que les envió un mensaje para aclarar que ella no sabía que ellos no estaban enterados, aunque reconoció que todos se quedan sin trabajo.

La conductora confesó que la repercusión la afectó y cuestionó la forma en que es juzgada públicamente. Siente que, sin importar cómo diga las cosas, siempre es criticada y cuestionada, y se mostró sorprendida por los ataques que intentan hacerla quedar mal en situaciones en las que no tiene nada que ver. Además, desmintió categóricamente que esté preparando una candidatura política o que vaya a hacer política.

Sobre sus planes futuros, Flor confirmó que finalizará la temporada de Sex el 20 de diciembre. Aunque originalmente quería tomarse el verano para descansar después de un año intenso, ahora quiere pensar bien qué quiere hacer sin sentir que tiene que salir a validar nada. A pesar de que le propusieron continuar en la obra teatral, su prioridad es hacer una pausa. Finalmente, reflexionó sobre su personalidad, asegurando que tiene una voz poderosa que molesta cuando se planta sobre ciertos temas, especialmente cuando intenta generar conciencia sobre el colectivo trans.