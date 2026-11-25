Espectáculos

Alejandra Maglietti relató un episodio bastante tenso que vivió con la China Suárez durante una salida nocturna en un bar de la Ciudad de Buenos Aires. Según contó la panelista, el encuentro ocurrió cuando la actriz todavía estaba en pareja con el cantante Rusherking.

Maglietti no estaba sola; estaba acompañada por sus compañeros de programa, entre ellos Horacio Pagani y Edith Hermida. Al grupo se le ocurrió una idea para romper el hielo: aprovechar que estaba Pagani para acercarse a saludar a la actriz en un clima distendido.

La propia Alejandra admitió que, al principio, se mantuvo a distancia porque tenía miedo de que la situación fuera incómoda. Pero cuando finalmente intentaron el acercamiento, el resultado fue un frío total. Según el relato de la panelista, la respuesta de Eugenia Suárez fue de una indiferencia absoluta.

"Ni siquiera nos miró, como si no existiéramos. Fue una situación horrenda", recordó Maglietti. No se guardó nada y calificó la actitud de la actriz como "soberbia", confesando que la pasó "como el c*lo" durante aquel cruce.

Lo curioso es que, a pesar de haber quedado mal en ese momento, la integrante de Bendita aclaró que esto no afecta su mirada profesional sobre la actriz. Aseguró que, cuando la China tiene razón, la defiende igual, separando totalmente el conflicto personal de sus opiniones mediáticas.

Sinceramente, que alguien te ignore así en la cara es un bajón total, pero rescatamos que Ale sepa diferenciar el hate personal del laburo. ¿Ustedes perdonarían un desplante así o quedarían marcados para siempre?