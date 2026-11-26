Espectáculos

Gege Neumann decidió soltar todo y recordó una de las situaciones más violentas que vivió de joven. En el ciclo de streaming Solo con Niki, conducido por su hermana Nicole Neumann, contó que terminó en una pelea a los golpes en una fiesta contra una chica que había tenido algo con su novio antes de que empezaran su relación.

Gege es la hermana de Nicole Neumann, quien es modelo, empresaria y conductora de televisión. El relato surgió en un espacio de charlas sin filtro donde la modelo detalló el enfrentamiento que tuvo cuando empezó a salir con Jorge Otamendi, su esposo desde hace más de 20 años.

Un mensaje que detonó todo

Todo empezó en una muestra de arte. Gege estaba con su novio y una amiga cuando apareció una joven que se acercó demasiado a Jorge para charlar. En ese momento, Gege se mantuvo relajada y le dijo a su pareja: "vos hablá con quién tenés que hablar".

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Esa misma noche, la chica le mandó un mensaje al teléfono de Jorge que decía: "Linda tu novia, eh". Gege tomó el celular para responderle y recibió una frase que la transformó: "Él piensa en mí cuando está con vos".

Indignada, Gege no buscó la diplomacia y le propuso encontrarse el viernes siguiente en el boliche Roxy para "aclarar lo que tengamos que aclarar". Pero el encuentro no se dio esa semana.

Tirones de pelo y escaleras

El destino decidió que se cruzaran un mes y medio después, en un recital de amigos. Mientras estaba ahí, una amiga le avisó que la chica estaba presente. El lugar tenía una escalera con un descanso intermedio y otro tramo de escalones; justo en ese rellano fue donde todo explotó.

Gege se acercó y le soltó: "Vos y yo tenemos que hablar". La otra respondió que no tenía nada que hablar con ella y que ni siquiera sabía quién era. Entonces, Gege se identificó como la novia de Jorge y trató de advertirle: "Conmigo no te metas".

Ahí se desbordó la situación. La chica la agarró del pelo y la reacción de Gege fue inmediata: "obvio la tiré al piso y la empecé a bajar dos escalones", relató entre risas. Mientras las amigas de la chica gritaban y los amigos de Jorge le pedían que parara, Nada funcionó hasta que la situación llegó a su fin por las circunstancias.

"Yo de chica no era nada mansa"

Con el relato, Gege quiso dejar en claro que su perfil tranquilo de ahora no siempre fue así. "Ahora saben lo mansa que soy. Yo de chica no era nada mansa", subrayó ante el asombro de los presentes en el programa.

Jorge Otamendi, el centro de la discordia en aquel entonces, es fotógrafo y músico. Se casaron en 2005, solo un año después de conocerse por un amigo en común, y según contó la propia Gege, fue ella quien dio el primer paso. La pareja tiene dos hijos, Helena y Matías, y llevan más de dos décadas juntos.