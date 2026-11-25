Espectáculos

Luisana Lopilato dio inicio a la "Bublé Season" en su casa de Vancouver. La actriz marcó el comienzo de las fiestas en el hogar que comparte con el cantante Michael Bublé. El anuncio llegó en las últimas horas y retomó una expresión que ella ya había utilizado en diciembre del año pasado.

Para esta ocasión, Lopilato acompañó la noticia con un buzo bordado con la leyenda de la temporada y escenas del armado de la decoración, funcionando el posteo como un adelanto de lo que se vive en su casa. La publicación fue geolocalizada en Vancouver y encabezada con una frase en inglés y en español que anuncia oficialmente la temporada.

Los detalles de la decoración

En un video de 18 segundos, la actriz mostró cómo acomodaba una aldea de juguete sobre una superficie de algodón que imita la nieve. Entre las piezas se ven renos marrones, muñecos de fieltro con bufandas, galletitas de jengibre, pinos verdes en miniatura y dos arbolitos escarchados con bolitas y letras colgantes. También se distingue una locomotora de jengibre con espirales de glasé.

En el living, el pino es tan grande que casi llega a las lámparas colgantes. Sobre la mesa ratona negra hay medias rojas con iniciales blancas, incluyendo una C, junto a un grupo de esferas negras y blancas. En la alfombra, sus hijas, Vida y Cielo, aparecen sentadas entre bolas rojas, plateadas con relieve, hebras de bayas rojas y dos rollos de guirnalda plateada. Una de ellas viste pijama rosa y la otra uno a rayas azules y violetas.

Antecedentes y el "uniforme" navideño

Esta no es la primera vez que la familia muestra sus preparativos. A fines de noviembre de 2025, Luisana ya había compartido el armado del árbol con todos vestidos con pijamas iguales de motivos festivos. En esa oportunidad colgaron botas con la inicial de cada integrante y la actriz escribió que lo que más la llena son las risas, bailar en la cocina y que sus hijos cuenten historias al volver a casa tras terminar un proyecto.

Semanas más tarde, surgió la definición de la temporada con un mensaje en el que decía que estaban oficialmente en Bublé season. Para esa foto, posó en un parque iluminado en azul, verde y blanco, usando un gorro de tejido con pompón y una remera con la leyenda de la temporada.

El deseo de los seguidores

El posteo generó mucho interés en la prenda que usaba la actriz. El bordado, en rosa pálido sobre fondo bordó, se ve de cerca en una de las imágenes. En los comentarios, varios seguidores escribieron que querían ese buzo y uno de ellos preguntó específicamente cómo conseguirlo desde Canadá.

La Navidad ya había reunido a la pareja frente a las cámaras anteriormente. En 2019, el músico estrenó el videoclip de su versión de "White Christmas", una animación en plastilina donde aparecía la actriz junto a Noah, Elías y Vida. Fue la segunda vez que ella participó en un clip de su marido, habiendo estado previamente en "Haven't Met You Yet".

Contexto familiar

Luisana Lopilato es una actriz, cantante y modelo argentina que saltó a la fama por sus papeles en Chiquititas y Rebelde Way. Comparte su vida en Vancouver con Michael Bublé, cantante, compositor, actor y productor musical canadiense ganador de varios premios Grammy y Juno.

Honestamente, el nivel de organización de esta familia para la Navidad es increíble. Nosotros todavía estamos decidiendo si ponemos el árbol o si nos quedamos con una guirnalda triste en la puerta. ¿Ustedes ya arrancaron la temporada o esperan a diciembre?