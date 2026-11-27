Espectáculos

Duki confesó que su método para manejar los conflictos laborales es descargar la ira en el gimnasio y delegar los despidos en su madre. Durante una entrevista en Entre series, el programa de streaming de MoraShopTV, el artista explicó que entrenar le permite descargar tensiones y tomar distancia de los problemas.

El músico admitió que hay mañanas en las que se levanta y descubre que alguien de su entorno laboral cometió un error grave. Según Duki, en esos momentos no puede responder como Mauro y insultar a esa persona, por lo que necesita otras facultades.

Para evitar el choque directo, el rapero detalló que va al gimnasio a tirar peso hasta quedar cansado. Aseguró que mientras pelea por sobrevivir en el entrenamiento, su cuerpo se olvida de la ira. Una vez que recupera la tranquilidad y vuelve a agarrar el celular, puede hablarle a la persona sin enojo y decirle que siga por su camino.

Sin embargo, la calma del post-entrenamiento no significa perdón. Duki reveló que, tras descargar la tensión, llama a su madre y le pide: "Che, esta persona que se mandó esta cag... desvinculala ahora, ni nos calentemos". El rapero reconoció que, desde ese lado, el gimnasio es como su psicólogo: afirmó que al terminar tiene otra claridad y no está tan alerta ni tan irascible.

El fragmento de la charla no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde el cantante recibió duras críticas. Los usuarios no quedaron nada conformes con la naturalidad con la que relató que despide a los integrantes de su equipo de trabajo.