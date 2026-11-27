Espectáculos

Jesica Cirio tiene un Instagram fantasma. Así lo reveló Fernanda Iglesias, quien aseguró que la conductora utiliza una cuenta alternativa para espiar a todo el mundo, incluso a los propios integrantes del programa Puro Show.

El perfil en cuestión se llama Wendy.ncp. Según los datos mostrados, la cuenta tendría cuatro publicaciones, 40 seguidores y seguiría a 482 usuarios. El nombre Wendy sería una referencia a Wanda, el segundo nombre de Cirio. Este tipo de perfiles apócrifos son la herramienta ideal para las figuras públicas que quieren mirar historias o publicaciones ajenas sin que quede registrado que lo hicieron desde sus cuentas oficiales.

Fernanda Iglesias explicó que no llegó a esta información por sus propios medios, sino que se lo contó una fuente que, según dijo, no quiere a Cirio.

Detalles del perfil y el nuevo rumbo

El chisme no quedó ahí. Pampito notó que en la foto de perfil de la cuenta aparece un barco o yate, lo que recordó al escándalo pasado de Martín Insaurralde con Sofía Clérici. Además, se mencionó que entre las personas que siguen a Wendy figura Rocío Guirao Díaz.

Por otro lado, la panelista recordó que Cirio cerró el perfil público que usaba para sus acciones comerciales. "Ella no volvió a las redes sociales donde facturaba", afirmó Iglesias. Cuando surgió la duda sobre cómo genera ingresos actualmente, Fernanda dejó una pista: importaciones.

Su presente personal

La modelo reapareció en escena después del nacimiento de su segundo hijo y atraviesa una nueva etapa. En el programa también hablaron sobre su vínculo con el padre de su bebé, detallando que la relación es reciente y que, por el momento, no conviven. Sobre su estado general tras el escándalo de los dólares en el placard, comentaron que "está tranquila".

Seamos honestos, todas tenemos esa cuenta secundaria para chusmear sin que se enteren, pero que te expongan el nombre en vivo es el verdadero drama.