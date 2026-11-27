Mario Pergolini sigue con Otro día perdido en 2026
Otro día perdido y Mario Pergolini continúan en la pantalla de eltrece en 2026 después de una primera temporada que fue un rotundo éxito. El show de lunes a viernes mantiene sus monólogos picantes, humor, música, tecnología y gatitos.
Agustín “Rada” Aristarán, el mago y músico, sigue acompañando al conductor en el ciclo. Además, este año se suma Evelyn Botto, locutora, conductora y actriz, para aportar versatilidad al programa.
La verdad, que Pergolini siga experimentando con el formato nos sirve a todos. Veremos si Botto logra meterle ese toque distinto que el show necesita para no repetirse.
Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.