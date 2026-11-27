Espectáculos

Facundo Arana no se quedó callado y dejó las cosas claras: no tiene ningún romance con la diseñadora Marian Saud. El actor aseguró que está solo y que los rumores que circulan son inventos de gente que quiere hacer daño.

Arana admitió que conoce a Saud e incluso que comparten amigos en común, pero negó rotundamente cualquier vínculo sentimental. Contó que la diseñadora es una artista de alta costura que lo invitó a su desfile de este año, aunque él no pudo asistir porque estaba trabajando en teatro.

Por su parte, Marian Saud también salió a desmentir la historia. Explicó que una amiga en común los presentó y que se reunieron los tres para coordinar lo del desfile. Sobre las salidas que algunos vieron como citas, aclaró que fue invitada con amigos a ver la obra de Facundo y que fueron a comer en grupo por avenida Corrientes.

La relación con su ex

El actor se separó de María Susini en enero después de 19 años de relación. Al ser consultado sobre el fin de ese vínculo, Arana comentó que no lo explicaron demasiado porque en la vida lo único definitivo es la muerte y que el resto se va armando con el tiempo. Para él, lo más importante es que todos tengan salud.

Además, Facundo se indignó cuando le preguntaron si ya no se veía con la exmodelo. El actor desmintió todo y aseguró que se ven seguido; contó que ella fue a verlo al teatro y que incluso fueron a comer "ayer", según sus palabras. Según Arana, decir que no se ven es información falsa que viene de personas que buscan perjudicarlo.