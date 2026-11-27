Espectáculos

Agapornis no se anda con vueltas y lanzó una placa negra en su Instagram con un título en rojo que no deja lugar a dudas: "Nos quedamos sin cantante". El grupo confirmó la renuncia intempestiva de Dana Cabrera, aunque en el texto del comunicado prefirieron no mencionarla por nombre.

La noticia cayó como un balde de agua fría porque, según el comunicado, diciembre trae muchos compromisos. La banda admitió que el anuncio es una sorpresa para ellos, especialmente teniendo tantos shows confirmados por delante.

Desde la agrupación aseguraron que están trabajando para resolver la situación lo antes posible y pidieron a sus seguidores que los banquen, como lo hicieron desde el primer día, después de tantos años juntos. Prometieron que, apenas tengan novedades, serán los primeros en enterarse.

El comunicado causó sorpresa pero también desconfianza: hay quienes se preguntan si es real o una estrategia de marketing.