Espectáculos

Catherine Fulop volvió a Venezuela después de 14 años. La actriz viajó a Caracas junto a su marido, Osvaldo “Ova” Sabatini, para reencontrarse con su mamá y su familia después de pasar décadas viviendo en Argentina.

En un video que subió a Instagram, Fulop recorrió en auto el barrio El Dorado, en Petare. Al llegar a la casa donde creció, que todavía tiene el nombre "Jamavica" en la fachada, se emocionó y recibió abrazos de vecinos y conocidos de toda la vida que fueron a saludarla.