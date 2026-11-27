Espectáculos

Ísis Valverde confirmó que no participará en la secuela de Avenida Brasil anunciada para 2027. Aunque la actriz reconoció el cariño que siente por TV Globo y el espacio que le dio la señal, explicó que su presente artístico transcurre por otros carriles creativos.

A sus 39 años, Valverde atraviesa una etapa de consolidación artística lejos de los melodramas tradicionales. Su decisión actual es dar un paso al costado de las novelas para explorar nuevos formatos y priorizar sus papeles en el cine y en producciones de autor.

Entre sus proyectos cinematográficos recientes figuran Código Alarum, Quarto do Pânico y Corrida dos Bichos (2026). Este giro profesional llega después de que la actriz, nacida el 17 de febrero de 1987 en Minas Gerais, saltara a la fama internacional como la desinhibida Suelen en 2012.

Su interpretación de Suelen, quien protagonizó un recordado triángulo amoroso junto a Roni y Leandro en el barrio del Divino, la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión sudamericana. Ese papel fue el punto de inflexión definitivo en su carrera, a más de catorce años del estreno de la obra original.

Antes de alcanzar ese reconocimiento global, Ísis Valverde comenzó trabajando como modelo en su adolescencia. Debutó en la televisión brasileña en 2006 con Sinhá Moça, donde interpretó a la misteriosa Ana do Véu. Luego sumó experiencia en ficciones como Beleza Pura y Caminho das Índias, además de una participación de diez capítulos en Paraíso Tropical como la garota de programa Telminha.

En la actualidad, mantiene el contacto con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde comparte vistazos de sus rodajes, producciones de moda y momentos de su vida personal. Honestamente, nos duele que no vuelva, pero respetar que quiera hacer cine es lo correcto.