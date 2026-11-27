Espectáculos

Tini Stoessel puso el foco en una realidad cruda: la violencia de género y los abusos que atraviesan muchísimas mujeres. En una entrevista, la cantante remarcó que es necesario hablar y lanzó una frase que dejó a todos pensando: “No hubo una mujer con la que yo haya hablado que no haya experimentado una situación de abuso en su vida. De todas las mujeres con las que hablé, no hubo una”.

La reflexión de Tini no es algo nuevo, sino que viene de un proceso personal. Ya en mayo, durante una presentación de Futttura, se quebró al hablar del acoso y pidió que la gente se anime a contar sus experiencias con alguien, reconociendo que expresar ese dolor es muy difícil.

El peso del silencio y el miedo

Para la artista, hay cosas que ya son parte del día a día para cuidarse, como preguntarle a una amiga si llegó bien, compartir la ubicación, estar atenta a los vasos en un boliche o no salir sin avisar. Pero el problema real aparece cuando alguien quiere denunciar una experiencia de violencia mucho tiempo después de haberla vivido.

Tini habló sobre el miedo a no ser escuchadas, la culpa y los obstáculos que aparecen en ese camino. Aunque entiende lo difícil que es dar ese paso, sostuvo que animarse a hablar, contar o decir es fundamental. También lamentó que los hombres no se sumen a estas conversaciones, sintiendo que muchas veces las mujeres parecen estar hablando solas.

El regreso y la boda con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel es una cantante, compositora, bailarina, modelo y actriz argentina que saltó a la fama internacional como protagonista de la serie Violetta. Ahora, mientras reflexiona sobre estos temas, vive un momento muy dulce con Rodrigo De Paul.

Después de separarse luego del Mundial Qatar 2022, la pareja decidió darse una nueva oportunidad. El 19 de diciembre se casan en Buenos Aires. En una charla con la revista Vogue, Martina contó que cuando estuvieron distanciados no tuvieron ningún tipo de contacto, pero que el reencuentro fue muy rápido y la conexión se sintió como si el tiempo no hubiera pasado.

Una conexión a color

Según Tini, ella y Rodrigo quieren lo mismo para sus vidas y dejaron atrás muchas cosas para ser quienes son ahora. Incluso lanzó un comentario fuerte sobre el apoyo de su pareja: “Rodrigo es una persona que me empujó y salvó la vida en muchos momentos”.

Por su parte, el deportista confesó que Tini lo ayudó a descubrir una sensibilidad que no conocía. Comparó su vida anterior con un dibujo en blanco y negro y aseguró que ahora es a color, priorizando que el fútbol sea parte de su vida y no que su vida sea solo fútbol.

Para cerrar, Rodrigo compartió que disfrutan de cosas simples, como cenas de varias horas o quedarse media hora cantando en el baño mientras se lavan los dientes. Sobre la boda, Tini dejó picando un dato para los fans: no quiere que el vestido blanco sea solo por protocolo, sino que tanto su vestido como el traje de Rodrigo tengan una historia detrás.

Sinceramente, que Tini use su plataforma para hablar de estos temas es clave, aunque lo de los baños cantando es el detalle más tierno de la nota. ¿Será que el vestido tiene algún secreto oculto?