Gritos en el camarín: el fuerte cruce entre María Fernanda Callejón y Naza Di Serio

Espectáculos

Se conoció una tensa discusión detrás de cámaras en El Trece. María Fernanda Callejón y Nazarena Di Serio, protagonistas de La mañana con Moria, tuvieron una discusión muy fuerte que terminó a los gritos y con varios testigos presentes.

Todo ocurrió en la sala de maquillaje. Según se supo, Callejón llegó al canal antes de lo habitual y empezó a maquillarse en el lugar que usa Di Serio. Hasta ahí no hubo drama: Naza no tuvo problema en cederle el espacio y estaba todo tranquilo.

El clima cambió cuando Callejón hizo una pregunta. Di Serio le respondió que esa información estaba en el grupo de WhatsApp y que debía fijarse ahí. Según Baños, María Fernanda contestó: "yo soy mamá, no estoy al pe.. para estar mirando los grupos de WhatsApp".

Según Baños, esa respuesta no cayó nada bien y ahí comenzó la discusión, con gritos que se escuchaban a la vista de varias personas.

Sin embargo, según Baños, cuando se le consultó a Callejón después, ella dijo: "no pasó nada".