Espectáculos

María Fernanda Callejón decidió poner los puntos sobre las íes después del momento tenso que vivió en el programa de Moria Casán. La actriz amagó con abandonar el estudio en vivo luego de que la conductora cometiera el error de llamarla Alejandra. Sin embargo, Callejón aclaró que no se había enojado de verdad y que todo fue una puesta en escena.

Según explicó la actriz, su reacción fue una decisión consciente para sumarse al entretenimiento del ciclo. "¿Sabés por qué me iba a ir? Porque yo soy funcional al show", aseguró. De hecho, contó que aunque intentó salir, no la dejaron pasar y le cerraron la puerta. Para ella, recurrir al humor y a la actuación es la mejor forma de generar situaciones divertidas al aire, especialmente en el espacio de Moria, donde afirma que siempre la pasa bien.

Eso sí, hay una línea roja que la actriz no está dispuesta a negociar: que la llamen por un nombre que no es el suyo. Pidió, entre risas, que no le digan Alejandra.

El problema de no ser creíble

Callejón también analizó cómo el público suele percibirla en la televisión. Admitió que su personalidad genera confusión porque la gente no siempre distingue cuándo está haciendo un acting y cuándo habla en serio. Según sus propias palabras, tiene fama de ser poco creíble, aunque sostiene que en el fondo es exactamente lo que se ve en pantalla y que no sabe caretear una cara.

Finalmente, la actriz destacó que sabe diferenciar los momentos de juego de los temas profundos. Aseguró que, más allá de su faceta actoral y de las bromas que hace en televisión, cuando tiene que desarrollar un tema serio, se pone firme .