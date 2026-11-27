Espectáculos

La presencia de Lina Tejeiro en un nuevo video de Ryan Castro volvió a alimentar los comentarios sobre una posible cercanía entre ambos. La actriz participa en el nuevo videoclip del cantante, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible romance entre los dos. El fuego se avivó más cuando Tejeiro compartió una publicación del artista con el mensaje “Richy 😏”, un detalle que sus seguidores interpretaron como una señal de complicidad.

En realidad, el acercamiento tiene una explicación profesional: Lina es la protagonista del video de "Modita antigua", una canción que se estrena el 1 de diciembre de 2026. El tema sigue la tradición de Ryan Castro de lanzar canciones navideñas con ritmos colombianos, una línea para la que ha convocado a figuras como Esperanza Gómez y Faustino “el Tino” Asprilla. Pero lo que realmente llamó la atención no fue solo la canción, sino que Lina fuera la elegida, considerando que hace casi un año la actriz confesó que Ryan era el artista colombiano que más le atraía. Básicamente, lo manifestó y pasó.

Un duelo al estilo oeste

Todo el ruido empezó el 25 de noviembre, cuando Ryan publicó en Instagram un video de más de dos minutos para anticipar el lanzamiento. En las primeras escenas, el cantante se muestra en una cabaña de lujo, rodeado de bolsas y fajos de dinero, contando que el 2026 fue un año muy favorable para él. En el clip, Ryan dice que quiere usar parte de sus ganancias para sorprender a una mujer, a quien presenta como la luz de sus ojos, el amor de su vida y la abuela de sus nietos.

Cuando llega a la casa de la mujer, que es el personaje interpretado por Lina Tejeiro, le regala un caballo blanco. Sin embargo, la trama se complica porque aparece el actor Gregorio Pernía, quien también intenta conquistar al personaje de Lina y sube la apuesta ofreciendo diez caballos. La competencia se vuelve delirante cuando se suma el exciclista Rigoberto Urán, caracterizado como El Cabo (el personaje de Robinson Díaz en El cartel de los sapos), quien ofrece más de 50 caballos para ganar el afecto de la protagonista.

El ganador del corazón

Para resolver la disputa, los tres pretendientes se enfrentan en un duelo de pistolas inspirado en las películas del oeste. Ryan Castro termina siendo el vencedor y, dentro de la ficción del video, logra conquistar al personaje de Lina. El cantante cierra la historia diciéndole que todos esos bobos creían que podían con él, pero que con Richy nadie puede, y le asegura que le compró mil caballos para que se suba a uno distinto cada día. El video termina con un paseo romántico entre los dos.

Al final del adelanto se puede escuchar un fragmento de la canción, que saldrá el martes 1 de diciembre a las 7:00 p.m. hora de Colombia. El video generó miles de reacciones de los fans. Muchos celebraron la elección de Lina, con comentarios que resaltaban que la actriz finalmente consiguió lo que había manifestado anteriormente.

Aunque el video y el mensaje en redes sociales despertaron las especulaciones, por ahora no hay ninguna confirmación oficial de una relación sentimental o un acercamiento amoroso real entre el intérprete y la actriz.