Espectáculos

El 25 de noviembre la pantalla de El Trece se volvió un lugar muy extraño. Sin previo aviso ni explicaciones, todos los conductores, periodistas y panelistas empezaron a salir al aire usando lentes de sol. Lo más loco es que la programación siguió su curso normal, pero las figuras del canal cubrieron sus ojos con anteojos oscuros y sin mencionar el tema.

Obvio que en las redes sociales saltó todo el mundo y empezaron las especulaciones. La única pista que tiraron desde las cuentas oficiales del canal fue un mensaje misterioso: "A partir de mañana, el sol de El Trece va a brillar más que nunca".

La movida arrancó temprano. Moria Casán, la actriz y personalidad televisiva, y todo el equipo de La Mañana con Moria fueron los primeros en inaugurar el día con los lentes puestos. Después siguieron Matías Vázquez y Pampito en Puro Show.

Pero el canal no se quedó ahí y llevó el delirio a otro nivel. Al terminar el ciclo de espectáculos, apareció El Zorro, la histórica ficción protagonizada por Guy Williams. Usando inteligencia artificial, editaron la imagen para que los personajes también lucieran anteojos negros. Una genialidad o un delirio total, depende de cómo lo mires.

La consigna también llegó a La Cocina Rebelde con Jimena Monteverde y sus compañeros, y a Cuestión de Peso, donde Mario Massaccesi y su staff se sumaron al juego. Para cerrar el día, Darío Barassi usó los anteojos en la previa de Ahora Caigo, mientras que en los noticieros solo los usaron al final de cada emisión.

De esta manera, el canal mantuvo el misterio a lo largo de la programación para hacer el gran anuncio el jueves 26 de noviembre.