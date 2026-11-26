Espectáculos

Chechu Bonelli decidió abrirse paso al amor una vez más. Después de la escandalosa separación de Darío Cvitanich, exfutbolista argentino, en 2025 tras diez años de matrimonio, la periodista logró recomponer su vida sentimental y ahora está apostando a un nuevo vínculo.

El romance nació en un club de Pilar donde ella concurre a hacer actividad deportiva. Allí conoció a Tomás, un hombre de 36 años que no pertenece al medio ni está relacionado con el fútbol. Según se contó en el programa Puro Show, el lugar donde se hacen los deportes también es el espacio donde suelen realizarse los famosos "terceros tiempos" para distraerse, escuchar música y compartir charlas entre todos los socios.

Sobre la relación, Pochi detalló que Chechu le contó estar muy contenta con este chico. La periodista describió a Tomás como alguien muy compañero, que la cuida y la acompaña mucho. Sin embargo, existe un deseo de mantener la privacidad, ya que Bonelli no quiere contar mucho más para cuidarlo, dado que él no es una persona conocida y eso a ella le gusta mucho.

La confirmación del romance también llegó a través de una imagen de Tomás acompañando a Chechu, lo que deja claro que la relación va en serio tras la ruptura con el exfutbolista que tanto dio que hablar. Además, la propia periodista dio pistas sobre su presente sentimental durante el programa Valet Parking, que conduce en La Casa Streaming.

En ese espacio, visiblemente sonriente y sin poder disimular su entusiasmo, Chechu lanzó una revelación que sorprendió a sus compañeros de piso: contó que está muy bien y muy contenta, y que sin querer queriendo alguien llegó a su vida. Sus colegas aprovecharon la oportunidad y la sometieron a un interrogatorio para descubrir quién era el hombre que había conquistado su corazón, momento en el cual la periodista aclaró que no es famoso y que no tiene vínculo con el mundo del fútbol.

Sinceramente, después de tanto drama con el ex, que encuentre a alguien tranquilo y fuera del ojo público es lo mejor que le podía pasar. Ojalá que esta vez el amor sea el protagonista y no los escándalos.