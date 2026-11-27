Espectáculos

La tranquilidad no llega para Julieta Prandi. Mientras la Justicia ratificó la condena de 18 años y seis meses para Claudia Contardi, la familia de su exmarido lanzó un nuevo ataque legal. Esta vez es María José Contardi, la excuñada de la actriz, quien inició un litigio para que Julieta le devuelva 300 mil dólares.

Resulta que esa plata fue una donación hecha en 2017 para la casa en Martínez que la pareja compró cuando se casaron. Según la denuncia, María José pide que se revoque ese regalo porque Julieta habría actuado con ingratitud y hostigamiento. Además, señala que no puede ver a sus sobrinas y que existen denuncias penales contra su familia. En este movimiento también estaría involucrado Ezequiel Contardi, hijo de Claudio y sobrino de María José.

Por otro lado, el exmarido de Julieta sigue preso. Su abogado presentó un nuevo recurso de apelación en octubre de este año, tras el rechazo de la Justicia.

Cuando la prensa le preguntó a Julieta sobre este pedido, la actriz dejó claro que no tiene ganas de hablar del tema y que todo está en manos de la Justicia, donde asegura tener la razón. Para ella, esto es parte de lo que vivió durante seis años y lo ve como un intento de sacarle más de lo que ya le quitaron, afectando su patrimonio y su casa.

Lejos de sorprenderse, Julieta confesó que está anestesiada y acostumbrada a la otra parte y a sus manotazos de ahogado. Aseguró que su patrimonio lo hizo ella trabajando y lanzó la duda de si del otro lado pueden decir lo mismo. Además, confirmó que no piensa volver a tener ningún vínculo con esa familia.