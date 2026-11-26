Espectáculos

Por primera vez en la historia, un restaurante argentino recibió el Discovery Gem Award. El reconocimiento llegó de la mano de La Liste, una guía francesa que utiliza un algoritmo para evaluar más de 35.000 locales en 200 países. Para llegar a sus conclusiones, la guía cruza cientos de reseñas de críticos especializados, opiniones del público y diversas guías, convirtiendo a sus elegidos en un sello de prestigio y en una referencia para viajeros que buscan propuestas originales y auténticas.

El gran ganador de este año fue Gran Dabbang, el proyecto liderado por Mariano Ramón desde 2014. El lugar fue distinguido como una de esas “joyas” ocultas, un secreto a voces que los locales ya conocen y valoran por su calidez, sus sabores y su singularidad. La propuesta se destaca por ser vanguardista y centrarse en la comida asiática, priorizando siempre los productos de estación y el trabajo con pequeños productores locales para sorprender a quienes visitan el local.

El camino de Mariano Ramón

La llegada de Mariano Ramón a la cocina no fue lineal. Sus primeros pasos fueron en el CBC, donde empezó a estudiar periodismo deportivo, aunque confesó que el academicismo no era lo suyo y recordaba que siempre llegaba tarde a clase. El giro hacia la gastronomía ocurrió gracias al contacto de su tío con Francis Mallman, lo que le permitió hacer una pasantía en Patagonia Sur, el restaurante del chef ubicado en La Boca.

Desde ese punto, Ramón se sumergió en un mundo rodeado de cocineros increíbles. En su trayectoria destacan las experiencias con Juliana López May y Narda Lepes, además de su paso por la alta cocina española. Finalmente, sus viajes por el sudeste asiático fueron la pieza clave para definir la visión y los sabores que hoy definen su propio espacio.

Una experiencia desestructurada en Scalabrini Ortiz

Para quienes quieran conocer la “Gem” distinguida por la guía, la experiencia sucede en Scalabrini Ortiz 1543. Parte del encanto del lugar es la dinámica entre la cocina y el salón; los comensales pueden ver cómo los cocineros llevan los platos a la mesa y, de una manera desestructurada, explican los ingredientes de cada creación. Es un ambiente que invita a copiarse del pedido del vecino, empezar una charla con la mesa de al lado o pasarse el dato mientras se espera en la cola para entrar.

Aunque la propuesta cambia según los productos del día, el restaurante mantiene platos clásicos que no fallan, como sus curries, las pakoras, los labnehs y el pato. Sobre la ceremonia en París, Mariano Ramón expresó con entusiasmo que para un cocinero no es algo que pase todos los días viajar a Francia a recibir un premio y que esto es muy especial. Además, afirmó que están muy contentos por la distinción, la cual les da energía para seguir trabajando y mejorar cada día.

Otros reconocimientos y referentes mundiales

Este premio no es el único hito argentino en la guía francesa. En 2023, La Pastelería de Belu Melamed fue reconocida como la Mejor Apertura del Año. Además, hay restaurantes argentinos en el ranking internacional de la guía.

En esta edición 2027, también recibieron premios especiales referentes de la gastronomía mundial. Entre ellos se encuentran la familia Troisgros en Francia, el proyecto Furuhem del sueco Magnus Nilsson (conocido por su trabajo en Fäviken) y À Braseira, el espacio de la brasileña Janaína Torres, quien había sido elegida como mejor chef mujer del mundo por The World’s 50 Best Restaurants en 2024.

Seamos honestos: que un lugar de Scalabrini Ortiz esté al nivel de los mejores de Francia o Brasil es un golazo. ¿Ya probaron el pato o siguen en la duda?