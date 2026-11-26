Espectáculos

Barbie Simons decidió tirar la bomba en el programa Otro Día Perdido y reveló que una amiga muy famosa, argentina, está enamorada de Agustín “Rada” Aristarán. Durante su visita al ciclo, la conductora confesó que ella misma es una gran fanática del humorista, asegurando que asistió a todos sus shows, tanto en Argentina como en Miami y en otras partes del mundo. “Nos hemos conocido, soy fan del Rada. He ido a todos sus shows, acá, en Miami, en todas partes. Soy declarada fan del Radis”, contó.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la confesión sobre esta tercera persona. Simons aseguró que su amiga, cuya identidad mantuvo en secreto, “muere de amor por el Radis”. Para darle más picante al asunto, sumó un detalle más sobre los sentimientos de esta mujer: según Barbie, la famosa habría dicho que si no estuviera en pareja, el humorista sería su “permitido”.

En medio de la charla, el humorista aclaró que su pareja, Fernanda Metilli, no ve el programa, y Simons lanzó un elogio al humorista definiéndolo como un "sex symbol" y comentó que Fer debe estar acostumbrada a estar con un hombre tan deseado. Aunque la intriga quedó en el aire, la conductora alcanzó a aclarar en otro fragmento del programa que la persona de la que hablaba no es Pampita.

Como era lógico, los comentarios no pasaron desapercibidos en las redes sociales y la situación terminó en polémica. Algunos usuarios criticaron a Simons por hacer comentarios de este tipo sobre un hombre que está en una relación, mientras que otros lanzaron la teoría de que, en realidad, la conductora estaba hablando de ella misma.