Espectáculos

Alan Simone decidió abrir el juego sobre su historia de amor con Marta Fort. Durante su visita al ciclo Date Cuenta, de DGO Stream, el joven se enfrentó a las preguntas de Luana Fernández y sus compañeros, metiéndose en terreno pantanoso y respondiendo cuestiones que resultaban bastante incómodas.

Uno de los primeros temas que saltó fue el de la exclusividad. Cuando le preguntaron si habían pactado que ninguno de los dos saliera con otras personas mientras estaban juntos, Simone fue sincero y admitió que lo habían hablado, pero que nunca llegaron a un acuerdo. Para explicar por qué no pudieron coordinar este punto, el ex participante de Gran Hermano señaló que un inconveniente clave era la frecuencia de sus encuentros, ya que en realidad no se veían tan seguido.

En la charla, Luana Fernández quiso saber si estas diferencias tenían que ver con que tenían estilos de vida muy distintos. Alan, evitando cargar a Marta con la responsabilidad de la situación, aclaró que no sabía si era por salir de joda, ya que en el caso de ella también pasaba.

Otro momento de la entrevista fue cuando Lolo Poggio quiso saber cuánto tiempo había durado el romance. Mientras Luana estimaba que habían estado juntos más o menos un año y medio, Alan se encargó de corregirla rápidamente y afirmó que fue menos.

La conversación se puso más tensa cuando Fede Lezcano le preguntó directamente cuál había sido el motivo real de la separación. Ahí Simone marcó un límite claro y dejó caer que el cierre de la relación no fue nada amistoso. "No, es que pasa que nosotros terminamos un poco mal, entonces no quiero hablar", expresó, dejando en claro que hay cosas de ese vínculo que prefiere no exponer en público.

Titi Tcherkaski quiso ir por el lado de los celos o la posible aparición de una tercera persona como detonante de la ruptura, pero el joven fue tajante al descartar esa hipótesis y aseguró que nunca tuvieron un problema por un tercero. Finalmente, sin entrar en detalles específicos sobre las crisis que pasaron, Alan resumió que el final llegó por cosas personales de ambos y porque no eran compatibles.

Se ve que el amor es lindo, pero que se pongan de acuerdo con la exclusividad es otro nivel de dificultad.