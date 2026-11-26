Estilo de vida

El animal print tiene un talento decorativo muy particular: logra verse sofisticado, audaz y con un toque de peligro al mismo tiempo. Sin embargo, meter este estilo en el hogar requiere una dosis enorme de medida y autocontrol. Si te gana el impulso y decidís amontonar cebras, leopardos y tigres en una misma habitación, corrés el riesgo de que tu casa parezca el escenario de una película en lugar de tener un estilo real. La magia ocurre cuando usás estos motivos como una sorpresa visual inesperada, lo que permite darle carácter y personalidad hasta a la decoración más tranqui.

El gran secreto no consiste en esconder el estampado, sino en dejar que sea el protagonista pero en una superficie pequeña. La idea es ubicarlo al lado de materiales y colores que lo calmen de forma natural. El animal print funciona perfecto cuando se siente como una elección estilística espontánea y juguetona, y no como una decisión tomada después de ver diecisiete documentales seguidos sobre la sabana. El éxito total depende del equilibrio entre el motivo salvaje y el entorno sereno que lo rodea para lograr una estética moderna.

No hace falta que el animal print se convierta en la identidad exclusiva de tu casa para que deje una marca. Lo ideal es tratarlo como si fuera un accesorio impactante sobre un look básico: rompe con lo previsible y le suma confianza al resultado final. Un toque así puede darle vida a un sillón neutro, hacer que un rincón oscuro sea más interesante o sumar una nota cool a una habitación demasiado rígida.

La forma más segura de empezar a experimentar es a través de elementos chicos. Podés sumar un almohadón, una manta, un banquito o una lámpara que tenga la pantalla revestida. De esta manera, agregás intensidad sin comprometer todo el ambiente. Lo más recomendable es elegir un solo motivo y, si querés, repetirlo en otro punto discreto para que la elección se vea intencional. Por ejemplo, un almohadón de cebra en el sillón puede conectar con una cajita o una bandeja en el mueble de enfrente. Eso sí, hay que evitar esparcir objetos similares por todos lados; no es necesario que cada superficie demuestre que entendió la temática decorativa. Una sola pieza fuerte es mucho más interesante que cinco que compiten entre sí.

Como los animal prints ya traen movimiento, contraste y una personalidad muy fuerte, no necesitan un escenario complejo alrededor. Se ven más actuales cuando se combinan con madera natural, lino, paja, cuero y cerámicas de textura mate. Para crear una base tranquila sin que el espacio se vea anémico, funcionan colores como el crudo, el beige, el camel, el verde oliva y el marrón oscuro. Si buscás un resultado más fashion, se pueden sumar detalles en negro o una dosis pequeña de bordó profundo. Lo fundamental es no tratar el animal print como algo exótico que requiera una decoración temática. Un banquito de leopardo junto a una consola de madera simple queda muy interesante; pero si lo ponés al lado de palmeras artificiales, estatuillas doradas y canastas por todos lados, parece que te estás preparando para un safari.

Aunque suene raro, muchos animal prints funcionan casi como superficies neutras porque se basan en el negro, el blanco, el beige y el marrón. Esto permite combinarlos con rayas, cuadros o motivos geométricos discretos, siempre y cuando cambie la escala. Si tenés una alfombra con un diseño de cebra grande, el resto de los estampados deben ser más chicos y tranquilos. Además, es vital dejar suficientes superficies monocromáticas para que la vista descanse. Las versiones menos literales son especialmente elegantes, como un diseño de leopardo desvaído o una cebra en tonos grises y crudos. Así se mantiene el carácter del motivo sin sentir que en cualquier momento aparece un guía con sombrero. Con este enfoque, el detalle de leopardo se convierte en esa nota rock del espacio, la que rompe el orden justo lo necesario.