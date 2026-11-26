¿Qué pasa cuando un desfile de moda y un recital en vivo se convierten en un solo show? Eso es MadWalk, creado por MAD TV en Atenas en 2011. El lunes 23 de noviembre de 2026, volvió con su 16.ª edición.

La propuesta es única: cada diseñador de moda se une a un artista musical. Mientras la colección recorre la pasarela, el artista canta en vivo, en el mismo escenario y al mismo tiempo. Cada cruce está pensado exclusivamente para esta noche, con nuevos arreglos, mashups y covers que no vas a escuchar en ningún otro lado.

Hoy MadWalk es la noche de moda y música más grande de Grecia: un estadio con entradas agotadas, el Tae Kwon Do indoor arena en Atenas; un especial televisivo para todo el país; y un casting abierto de modelos con más de 3.500 postulaciones.

El lema de este año fue «We are all made of stars».

Uno de los grandes momentos de la noche fue el LEGO Daisy Dress: un vestido de alta costura hecho con 12.000 piezas de LEGO y 790 flores colocadas una por una a mano. Diseñado por Nora Sarman junto al LEGO Certified Professional Balázs Doczy, se presentó en Grecia de forma exclusiva en MadWalk, lucido por la conductora de la noche, Vicky Kaya.

El glamour del viejo Hollywood llegó de la mano de un mashup en vivo de Beyoncé: la cantante LILA combinó a Beyoncé con «Prisencolinensinainciusol» de Adriano Celentano para la colección de flecos, plumas y rosetas de organza de Celia Kritharioti.

El gran final quedó a cargo de la estrella de Eurovision, Eleni Foureira, antes de que el estadio quedara tapado por una lluvia de papelitos.

MadWalk. Donde la moda se encuentra con la música.