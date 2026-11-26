Espectáculos

Rosario volvió a encender las luces del humor para homenajear a uno de sus hijos más queridos. La segunda edición del Festival Fontanarrosa dio el puntapié inicial este miércoles con un encuentro en el Teatro El Círculo que no fue una charla cualquiera: el actor Guillermo Francella y el humorista Luis Rubio se sentaron a desmenuzar la vida y la obra del creador de Inodoro Pereyra y Boogie, el aceitoso.

El escenario fue armado para imitar las mesas del mítico bar El Cairo, . En ese clima, entre familiares, amigos, autoridades municipales y público que se acercó a homenajear al escritor, se recorrieron los pilares que definieron al escritor: la amistad, el cine, el teatro, el fútbol y, por supuesto, el humor.

Guillermo Francella habló sobre su trayectoria como actor y el desafío de hacer comedia, y aseguró que generar carcajadas desde el silencio o una pausa es lo más difícil del oficio. Pero no todo fue análisis técnico; Francella también se dejó llevar por la pasión, hablando de su fanatismo por Racing y de ese vínculo tan fuerte que compartía con Fontanarrosa a través del deporte. Para cerrar con broche de oro, el actor interpretó el cuento "Viejo con árbol", uno de los relatos más emblemáticos del autor rosarino.

El legado que sigue vivo en las nuevas generaciones

La apertura coincidió con el aniversario número 82 del nacimiento del escritor. Gabriela Mahy, compañera y esposa de Fontanarrosa, destacó algo fundamental: la obra del Negro no quedó guardada en un cajón, sino que sigue vibrando. Señaló que muchos jóvenes comenzaron a conocerlo a través de sus cuentos de fútbol, sus historietas y los textos que se trabajan en las escuelas.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin se sumó a la apertura resaltando que la idea del festival es mantener viva la memoria del humorista, pero haciendo las cosas como él hubiera querido: riéndose y compartiendo todo lo que generó en su vida.

Una agenda llena de risas y cultura hasta el domingo

El festival no se queda solo en una charla y tiene actividades programadas hasta el domingo 29 de noviembre en distintos espacios culturales de la ciudad. Una de las paradas obligatorias es el Cultural Fontanarrosa. Entre el jueves 26 y el domingo 29, en su entrepiso, se puede visitar "Negro Pasión", una muestra curada por Iván Moiseeff que indaga en las aficiones y obras del escritor. Además, en el primer piso, la muestra "Inspiraciones e influencias" permite conocer a los dibujantes y escritores que marcaron la producción del autor.

Para los que buscan risas en vivo, la explanada del centro cultural tiene presentaciones de stand up rosarino de jueves a sábado, empezando a las 20.30. Una de las propuestas destacadas es la "Clínica de palabras graciosas", a cargo de Juan Nemirovsky, Andy Chango y Tomás Quintín Palma, programada para este jueves a las 21.

El cierre y los shows imperdibles

La grilla sigue con platos fuertes. El viernes 27 a las 21, Dalia Gutman llega con "Menjunje, confesiones de una comedianta". El sábado 28 es el turno de "La Gambeta", un show donde el deporte y el humor se mezclan con Pichu Straneo, Yayo Guridi, Martín Vázquez y Luis Rubio, quien volverá a darle vida a su personaje Eber Ludueña.

El domingo 29 marca el final del evento. A las 19 se proyectará el documental "Cine Negro", dirigido por Mariana Wenger, y el cierre definitivo será a las 20.30 con el trío rosarino Lo Lumvrise, que traerá una mezcla de sus sketches clásicos y propuestas nuevas.

Como complemento a todo esto, trece salas independientes de Rosario se sumaron a la Noche de los Teatros Independientes con funciones gratuitas, sumando más cultura a una ciudad que decidió rendirle tributo al humor .

¿Quién más que Francella para ponerle voz a los cuentos del Negro?