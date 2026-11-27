Espectáculos

Billy Gibbons, el guitarrista y compositor de ZZ Top, regresó a Buenos Aires el 24 de noviembre para tocar en el Movistar Arena. El músico de 76 años es el único estandarte de la marca que fundó hace más de medio siglo. Sus compañeros originales, el bajista Dusty Hill y el baterista Frank Beard, ya no están: Hill falleció en julio de 2021 y Beard murió en agosto de 2026.

Gibbons, quien ya había visitado la ciudad anteriormente para grabar con la orquesta de tango Fernández Fierro y compartir escenario con La Mississippi, volvió con el nombre de ZZ Top en la marquesina. Según sus propias palabras, sigue en la ruta para cumplir el mandato que le dejaron sus viejos amigos: el show debe continuar. Así, sigue haciendo sonar riffs históricos como Sharp Dress Man, Gimme All Your Lovin y el clásico La Grange, tema incluido en el álbum Tres Hombres de 1973.

El mito de las barbas y la oferta millonaria

La imagen de ZZ Top es tan icónica como su música. A principios de los setenta, la banda se asentó en un estilo de distorsión y pulso firme, donde los sombreros y las barbas se volvieron parte indivisible de su identidad. Un dato curioso es que Frank Beard, cuyo apellido significa "barba" en inglés, era el único del trío que no la usaba, manteniendo solamente el bigote, aunque nunca desentonó con la estética de sus compañeros.

Esa imagen llegó a ser tan codiciada que surgió una propuesta económica delirante. Billy Gibbons aseguró que a él y a Dusty Hill les ofrecieron un millón de dólares a cada uno si decidían afeitarse para una publicidad. Aunque la empresa Gillette negó que tal oferta existiera, el guitarrista sostiene que la analizaron y decidieron rechazarla, asegurando que sus fans estuvieron agradecidos por la decisión.

Curiosidades entre burdeles y zoológicos

Detrás de los hits hay historias peculiares. "La Grange", el tema más famoso de la banda, tiene una letra lacónica que habla sobre una cabaña en las afueras de una población del centro de Texas, a orillas del río Colorado. El tema parece inspirado por la nostalgia de un burdel llamado Chicken Ranch, que funcionaba en esa zona y cerró sus puertas en 1973, mismo año en que se publicó la canción.

Otro momento delirante fue el Worldwide Texas Tour, realizado entre mayo de 1976 y diciembre de 1977. La banda dio 98 conciertos en Estados Unidos con una puesta en escena que era prácticamente un zoológico ambulante, incluyendo animales de la región como jabalíes, búfalos y serpientes, además de flora nativa. El escenario tenía la forma del mapa de Texas y el piso estaba inclinado 6 grados para que el público apreciara mejor la geografía del estado. Para el traslado, usaban entre seis y ocho camiones pintados para representar una escena desértica panorámica, mientras que el telón era un mural del cañón de Santa Elena.

Anécdotas y reconocimientos

La trayectoria de la banda también tiene episodios insólitos, como cuando Dusty Hill y Frank Beard fueron reclutados por una productora para formar parte de una versión estadounidense de The Zombies, interpretando las canciones del grupo británico que había dejado de funcionar a finales de los sesenta.

Su impacto cultural fue tal que George W. Bush, cuando era gobernador de Texas, declaró oficialmente el 15 de mayo como el día de ZZ Top en 1997. Incluso Paul McCartney llegó a bromear sobre la banda en una charla sobre la memoria, diciendo que no recordaba haber tocado en ZZ Top para restarle importancia a su propio rol en la historia del rock. Sobre esa anécdota, Gibbons recordó que cualquier muchacho que vio por primera vez a The Beatles en el programa de Ed Sullivan pidió al día siguiente una guitarra a sus padres.

Para cerrar el círculo de sus accesorios, el gorro que Gibbons usa siempre bajo el sombrero texano tiene un origen africano. Se trata de un gorro tradicional bamileke que consiguió durante una visita a Camerún, mediante un intercambio por su sombrero texano.