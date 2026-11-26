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Sofía Jujuy Jiménez anunció hace unos días que está embarazada por primera vez. Se convertirá en madre junto a Gustavo Qüerio Hormaechea, su novio de hace más de un año.

En el marco de este momento, el domingo pasado visitó la mesa de Juana Viale, conductora y actriz, en el programa Almorzando con Juana. Durante la visita, Sofía habló sobre su embarazo, mencionó los síntomas que está teniendo, sus planes para los meses que vienen y la fecha estimada del nacimiento, que sería el 25 de mayo.

Lo más sorprendente del encuentro fue que coincidió con Adrián Lacroix, un reconocido mago e ilusionista. Días después, en su programa de streaming en La Casa, Sofía dio detalles de la situación particular que vivió con él.

Según relató, en un momento Adrián le pidió que escribiera en un papel los nombres que tiene en mente para su baby, especificando que debía poner uno de mujer y uno de varón. Lo que dejó a la modelo impactada fue que el ilusionista logró adivinar exactamente sus dos opciones. "Todavía no lo tengo confirmado, pero puse dos nombres que son un poco locos porque no son comunes, y los adivinó, fue una locura", contó.

Para terminar con el misterio, Sofía Jujuy decidió mostrar cuáles son esas alternativas que podrían ser las elegidas. Aunque aclaró que todavía no tiene nada definido, reveló que las opciones son Kaia y Calo.