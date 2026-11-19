La One es leyenda: Moria Casán fue nombrada Personalidad Destacada de la Cultura
El 16 de noviembre, Moria Casán fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ceremonia se dio en la Legislatura porteña y fue un momento súper emotivo, con aplausos y una corona simbólica para la artista.
La One no estuvo sola en el escenario; la acompañaron su pareja, Fernando "Pato" Galmarini, su hija Sofía Gala Castiglione y sus nietos Helena Tuñón y Dante Della Paolera.
El evento también fue un punto de encuentro para el jet set. Entre los invitados que fueron a saludarla estuvieron Mercedes Funes, José María Muscari, Benito Fernández, Ángel de Brito, Marcelo Polino, Leticia Brédice, Fernanda Callejón y Nora Cárpena.
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