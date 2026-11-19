Espectáculos

El 16 de noviembre, Moria Casán fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ceremonia se dio en la Legislatura porteña y fue un momento súper emotivo, con aplausos y una corona simbólica para la artista.

La One no estuvo sola en el escenario; la acompañaron su pareja, Fernando "Pato" Galmarini, su hija Sofía Gala Castiglione y sus nietos Helena Tuñón y Dante Della Paolera.

El evento también fue un punto de encuentro para el jet set. Entre los invitados que fueron a saludarla estuvieron Mercedes Funes, José María Muscari, Benito Fernández, Ángel de Brito, Marcelo Polino, Leticia Brédice, Fernanda Callejón y Nora Cárpena.