Espectáculos

Hacer una serie sobre la Argentina de los 70 no es tarea fácil, y los números de la producción de Gordon demuestran que no se ahorraron nada. Para lograr que todo se vea real, el despliegue fue masivo: fueron 109 jornadas de filmación entre julio y diciembre de 2025, con un equipo base de 163 técnicos y otros 310 profesionales de refuerzo.

La escala es una locura. Delante de cámara hubo 258 actores y unos 3.720 extras caracterizados. Para que el ambiente sea el correcto, intervinieron 98 locaciones y armaron más de 200 sets, usando 611 vehículos de época y más de 50.000 objetos de utilería. Recrearon lugares como la cárcel de Devoto, el banco de Bariloche y el centro clandestino Automotores Orletti, e incluso construyeron desde cero la capilla del padre Carlos Mugica en menos de dos semanas.

El desafío del robo al banco

Si hay una escena que resume el estrés de esta producción es el robo al banco de Bariloche en el primer episodio. Se filmó en un plano secuencia de unos seis minutos, o sea, una toma entera sin cortes. Para que salga perfecto, coordinaron a más de 200 personas en el centro de la ciudad y tuvieron que repetir la escena 21 veces. Pablo Trapero, el showrunner, dijo que el plano necesitaba "la misma precisión que el plan de Gordon". En total, la serie tiene seis planos secuencia.

Acción y efectos visuales

Para las escenas de riesgo contaron con 28 especialistas y usaron 230 armas de utilería adaptadas para fogueo. Se hicieron unos 1.100 disparos durante el rodaje para construir las escenas de acción de un thriller ambientado en una época marcada por la violencia.

Cuando terminaron de filmar, la cosa siguió en postproducción: intervinieron 720 planos con efectos visuales para borrar cosas modernas y ajustar el universo visual de la serie. La historia, basada en las novelas de Marcelo Larraquy, sigue la transformación de Aníbal Gordon, desde que era delincuente hasta su paso por la Triple A y los centros clandestinos.

El elenco está liderado por Rodrigo de la Serna y cuenta con Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y Matías Mayer. La producción estuvo a cargo de Adrián Suar con Preludio Producciones.