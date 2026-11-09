Marta Fort abrió las puertas de su casa y el estilo zen dejó a todos mudos

Espectáculos

Marta Fort decidió mostrarle al mundo cómo es su casa por dentro y el resultado es un giro total a lo que uno esperaría de su familia. Nada de excentricidades ni el brillo clásico que caracterizó históricamente a su familia; la joven figura de Masterchef Celebrity eligió una estética contemporánea donde manda la simplicidad.

La casa se destaca por tener ambientes hiperamplios y muchísima iluminación natural. Para lograr ese clima sereno, apostó por una paleta de colores serena y un diseño monocromático.

Nos encanta que se anime a romper con el molde familiar y plantee su propio camino en el diseño. ¿Será que este look zen es la nueva tendencia o es solo un mood de Marta?