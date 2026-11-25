Espectáculos

Matías Palleiro decidió jugar al todo o nada con las redes sociales. El empresario lanzó una propuesta bastante insólita a Jimena Barón: si llega al millón de seguidores, comprará al instante la casa. El planteo surgió mientras la pareja se encontraba en un viaje, en un video grabado desde el interior del auto que la actriz compartió con sus siete millones de seguidores.

En la grabación, se ve a Palleiro en el asiento del conductor, con el vehículo detenido y muy buen ánimo. Cuando Barón le preguntó a dónde se dirigían, él evitó responder al principio y soltó que tenía "una tarea para la gente". Jimena, que no tenía idea de qué estaba hablando, insistió con tono firme para que le dijera el destino del viaje. Recién ahí el empresario explicó que el plan era ir a conocer una propiedad ubicada en las afueras de la ciudad.

Un desafío al orgullo

Una vez aclarado el destino, Palleiro volvió a centrarse en su plan para los seguidores de la actriz. Con un aire de misterio, lanzó la pregunta de qué tan fiel era la gente de Jimena y sentenció que, si llegaba al millón de seguidores, la compra de la casa era inmediata. La reacción de Barón fue de total sorpresa, algo que después reforzó en sus historias subiendo un meme del rapero Snoop Dogg con cara de asombro y etiquetando a su pareja.

Jimena no solo aceptó el desafío, sino que se mostró convencida de que el objetivo es posible. De hecho, advirtió que Palleiro cometió un gran error al pensar que esto era imposible, ya que él es muy orgulloso y, si lo logran, va a tener que cumplir la promesa. La actriz confesó que está muy entusiasmada con la viralización porque quiere una casa verde para ver los animalitos.

El camino al millón

Para alimentar la expectativa, Barón publicó un video del recorrido por la ruta, donde se veían pastizales y vacas, y reveló que en ese momento Palleiro ya acumulaba 681 mil seguidores. Desde ahí, invitó a todo el mundo a sumarse al desafío para ayudarla a concretar el deseo de vivir lejos del movimiento de la gran ciudad, en contacto con la naturaleza.

La estrategia parece estar funcionando. Jimena manifestó su entusiasmo al notar que los números empezaron a subir y aseguró que ya empezó a elegir su "refugio animal". Según los datos más recientes, el contador de seguidores de Palleiro ya superó los 780 mil, quedando cada vez más cerca de la meta que activaría la compra de la propiedad.

Jimena Barón es una actriz y cantante argentina que participó en producciones como Los Roldán, Gasoleros, Casi ángeles, Los únicos y Esperanza mía. Junto a Matías Palleiro tuvo a su hijo Arturo, nacido el 13 de junio de 2025.