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Jennifer Barreto, la representante de Puerto Rico, se coronó como Miss Universo 2026. La ceremonia se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde se celebró además el 75° aniversario del certamen internacional de moda.

Jennifer Barreto es una modelo y reina de belleza puertorriqueña que ya se había coronado previamente como Miss Universo Puerto Rico. Con este triunfo, la modelo de 27 años hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y la primera madre en ganar el concurso. Barreto tiene una hija de siete años llamada Penélope, nacida en 2019, y está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, quien es sargento del Ejército de Estados Unidos.

El camino hacia la corona

El evento contó con la participación de 116 candidatas de diversos territorios y países. Al inicio de la ceremonia, todas se presentaron en voz alta y luego se anunciaron las 30 semifinalistas.

En la primera tanda de seleccionadas figuraron las representantes de Puerto Rico, Estados Unidos, Curazao, República Dominicana, Serbia, Cuba, Perú, Islas Turcas y Caicos, Ecuador, India, Brasil, Chile, Países Bajos, Nueva Zelanda e Israel. En la segunda tanda se sumaron las misses de Nicaragua, República Democrática del Congo, Venezuela, Bélgica, Etiopía, Francia, Filipinas, Uganda, Costa Rica, Panamá, Ucrania, Colombia, Guinea, México y Tanzania.

Estas 30 candidatas pasaron a la instancia del desfile en traje de baño, de la cual resultaron elegidas doce delegadas. El grupo estuvo compuesto mayormente por representantes de Latinoamérica: Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia.

Tras el desfile en traje de noche, el grupo se redujo a cinco finalistas. La competencia terminó con Georgia Waddington de Nueva Zelanda como cuarta finalista, Bea Millán-Windorski de Filipinas como tercera, Clara Vegas Goetz de Venezuela como segunda y Melissa Núñez Alevante de República Dominicana como primera finalista. Finalmente, luego de la ronda de preguntas, Jennifer Barreto fue elegida como la flamante Miss Universo 2026.

La representante argentina y el cierre de la gala

En el caso de Argentina, Daiana Stefani Pereyra, de 28 años, no logró clasificar entre las 30 semifinalistas. La modelo y tripulante de cabina había asumido la representación del país luego de que Tamara Rogouski se retirara de la competencia por motivos personales. Pereyra llegó al certamen habiendo sido la primera finalista en el concurso nacional, razón por la cual fue designada según el orden de clasificación.

La gala también contó con la presencia de Fátima Bosch, Miss Universo 2025 y representante de México. Al finalizar la pasarela, Bosch alzó una banda con la leyenda "Viva Cristo Rey" antes de entregar la corona a su sucesora. Como último anuncio del evento, se confirmó que Costa Rica será la sede de la edición 2027.

Los beneficios y la economía del reinado

Aunque la Organización Miss Universo no divulga oficialmente los montos económicos, existen estimaciones basadas en informes de medios internacionales. Según datos de Miss Planet International publicados por Bloomberg Línea, la ganadora recibiría una remuneración anual de 250.000 dólares por su rol como representante de la organización.

Por otro lado, el periódico Gulf News informó que Fátima Bosch, coronada en noviembre de 2025, habría recibido un premio de 250.000 dólares sumado a una asignación mensual de 50.000 dólares para cubrir sus viajes y compromisos oficiales. Si se toman estas cifras como referencia, el paquete económico total podría alcanzar los 850.000 dólares durante los 12 meses de reinado, según estimó el periódico El Universo.

Sin embargo, este monto no representa una ganancia personal total, ya que parte de los recursos se destinan a financiar los desplazamientos, las apariciones públicas y las actividades de la embajadora internacional. A esto se suman otros beneficios como el acceso a una residencia en Nueva York durante el año de reinado, servicios profesionales de estilismo y oportunidades con patrocinadores y marcas. Es importante aclarar que la Organización Miss Universo no confirmó públicamente los montos ni las condiciones económicas para la ganadora de 2026.