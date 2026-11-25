Espectáculos

Florencia Bas se robó todas las miradas en la alfombra roja de los Emmy Internacionales 2026. En la noche del lunes 24 de noviembre, la actriz apareció en Nueva York para acompañar a Ricardo Darín con una elección que contrastó con los colores habituales de estas ceremonias. Mientras la mayoría optó por los negros y azules noche, Bas apareció con un vestido largo de tafetán de seda natural en un tono llamado Marrakech, un terracota profundo con matices rojizos y reflejos cobrizos que cambian según la luz.

Ricardo Darín, uno de los actores más prolíficos del cine argentino, estuvo nominado en la categoría de Mejor Actuación Masculina por su papel de Juan Salvo en El Eternauta, la adaptación de Netflix de la historieta de Héctor Germán Oesterheld. Aunque el premio finalmente se lo llevó el británico Bobby Schofield por Unforgivable, la presencia de la pareja fue uno de los hitos visuales de la 54° entrega de los premios.

El despliegue del diseño nacional

El look fue obra de la diseñadora Cynthia Martos, quien creó una pieza donde la construcción fue la verdadera protagonista. El vestido presentó un escote en V y breteles anchos en la parte superior, con un cuerpo ceñido que definió la silueta con sobriedad. Desde la cintura, la falda se abrió en amplios pliegues que aportaron volumen y movimiento, terminando con un largo hasta el piso.

Lo más disruptivo fue que la prenda no tuvo bordados, aplicaciones ni adornos de ningún tipo. Todo el peso visual quedó en el color y en la textura del tafetán, que gracias a su brillo natural y estructura leve, sostuvo la propuesta de gala sin necesidad de ornamentos extra. Bas agradeció públicamente a la diseñadora en los comentarios de su publicación, destacando que el vestidazo fue confeccionado en poquitos días.

Accesorios y detalles finales

Para no competir con la intensidad del color Marrakech, Bas eligió una línea de accesorios basada en la austeridad calculada. Calzó zapatos de Claude Bernard y llevó una cartera de mano negra de líneas simples. En cuanto a las joyas, se limitó a un collar fino con dije y aros pequeños, permitiendo que el escote fuera el centro de atención.

El peinado consistió en un recogido con volumen en la parte superior y algunos mechones sueltos alrededor del rostro. El maquillaje mantuvo la misma coherencia, utilizando tonos neutros en los ojos y labios rosados sobre una piel luminosa. Por su parte, Darín complementó la imagen de su esposa con un smoking negro de solapas satinadas, camisa blanca y moño negro. Antes de entrar a la ceremonia, la pareja se tomó una selfie vestidos de punta en blanco.

Una apuesta estratégica para el futuro

El uso de este color no fue casual, ya que el tono Marrakech pertenece a la paleta que Cynthia Martos está desarrollando para su colección otoño-invierno 2027. Dentro de la familia de los colores tierra, sus matices cálidos están pensados para combinar con accesorios dorados, negros o chocolate. Al lucirlo en una de las ceremonias más importantes del mundo, Bas funcionó como la primera embajadora de esta propuesta cromática.

La delegación argentina tuvo una noche exitosa en Midtown Manhattan con tres producciones en competencia. Además de la nominación de Darín, se celebró que División Palermo ganó por segunda vez consecutiva el premio a Mejor Comedia, dejando a Argentina como la protagonista indiscutida de la gala.