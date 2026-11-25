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Tallulah Willis pidió disculpas por haber compartido una foto considerada íntima de su padre, Bruce Willis, quien convive con demencia frontotemporal (DFT). La actriz publicó el sábado en Instagram una imagen donde se la veía tomada de la mano de su padre mientras estaban sentados en una hamaca al aire libre.

Al día siguiente, la imagen fue borrada y Tallulah expresó su arrepentimiento. A través de sus redes, explicó que la foto fue tomada durante una visita muy linda mientras miraban un video de Frankie Valli cantando. Según sus propias palabras, se emocionó tanto con la ternura del momento que no pensó que quizás la imagen era demasiado íntima para mostrarla públicamente.

La actriz aseguró que reconoce el error y prometió hacerlo mejor, destacando que su padre sigue siendo el héroe absoluto para ella y su familia.

Bruce Willis, que tiene 71 años, se retiró de la actuación en 2022 debido a problemas cognitivos. En 2023, su familia confirmó que fue diagnosticado con DFT, una enfermedad que afecta el habla, la memoria, la personalidad y el comportamiento. Tallulah había mencionado en noviembre de 2023 que hablar abiertamente sobre la evolución de su padre es importante para crear conciencia sobre esta patología, la cual no tiene cura ni tratamientos para frenar su avance.

Actualmente, su esposa, Emma Heming Willis, es la principal cuidadora. El año pasado, Emma dijo que una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar fue mudar a Bruce a una casa aparte, de una sola planta, donde pudiera recibir atención las 24 horas. Agregó que desayuna y cena con él todos los días y que él mantiene una relación afectuosa con toda la familia: lo toman de la mano, lo besan y lo abrazan.