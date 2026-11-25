Espectáculos

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul promete ser el evento más impactante del año. El casamiento se celebrará el 19 de diciembre en un salón exclusivo de Exaltación de la Cruz, pero lo que ya está generando revuelo es el dress code que los novios impusieron a sus invitados.

Para que nadie se mande un moco con el look, la pareja envió un mail con un link privado e intransferible. Al entrar, cada invitado se encontró con un Excel de 20 hojas lleno de referencias de moda. La wedding planner organizó todo siguiendo los deseos de Tini y De Paul, usando un sistema de selección donde cada persona recibió un link único con imágenes de outfits para hombres y mujeres.

La estética de la fiesta está inspirada en la Met Gala de Nueva York, buscando una coherencia visual total en las fotos y videos. Las referencias incluyen estilos de it-girls y figuras hegemónicas, con mucha influencia de los años 90 y principios de los 2000. Para las mujeres, la consigna es súper exigente: se piden outfits lenceros, metalizados, alta moda, mucho brillo, transparencias, encaje y puntilla. Los hombres, por su parte, tienen opciones de trajes descontracturados, con o sin corbata, buscando un estilo juvenil y canchero.

Pero la cosa no termina en la ropa. La boda tendrá una temática especial, escrita y guionada por la propia Tini, inspirada en tres películas de Disney que marcaron su historia de amor. La idea es que los invitados sean parte de ese universo, actuando prácticamente como personajes dentro de la fiesta.

En la lista de asistentes se espera la llegada de mega figuras internacionales como Messi, Antonella Roccuzzo, Chris Martin y María Becerra. Todos recibieron las instrucciones del dress code para asegurar que la estética del evento sea uniforme y espectacular, moviéndose dentro de una gama amplia pero siempre respetando el estilo que imaginaron los novios.