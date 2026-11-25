Espectáculos

Mariana Fabbiani es la nueva figura de Canal 9 para 2027 con el programa DDM. La conductora ya no vuelve a América TV, donde dejó vacante su espacio en la grilla.

Para llenar ese hueco, Adrián Pallares conducirá un nuevo ciclo en ese mismo horario a partir del 4 de enero. DDM retoma su camino bajo la conducción de Fabbiani en la calle Conde.

El movimiento detrás de la pantalla

Este cambio llega en medio de la venta de la productora Mandarina Contenidos al Grupo Octubre. Mandarina es la encargada de LAM, DDM y SQP, lo que obliga a América TV a reorganizar su programación para el año próximo.

En este escenario de pases y negociaciones, figuras como Yanina Latorre y Ángel de Brito también tendrán que decidir si continúan en el canal o se mudan a El Nueve u otra señal.

La salud de Mariano Chihade

La ausencia de Fabbiani al frente de DDM se debe a que está acompañando la recuperación de su marido, Mariano Chihade. El fundador de Mandarina y director ejecutivo de Canal 9 fue operado el 18 de noviembre debido a una imagen nodular detectada en una resonancia magnética cerebral.

El 22 de noviembre, el doctor Hernán Cohen Arazi confirmó el alta médica de Chihade en el Instituto Fleni, sede Belgrano, indicando que el empresario se trasladaba a su domicilio para continuar con la recuperación.

Quiénes manejan el mando en DDM

Mientras Fabbiani se ausenta, varios conductores se turnan para cubrir el ciclo. El martes 24 de noviembre, Ángel de Brito reemplazó a la conductora y contó que habló con la pareja y que Mariano ya quiere trabajar. Antes que él, el lugar fue cubierto por Martín Candalaft y Mauro Szeta.

El esquema para cerrar el año en DDM es el siguiente: el miércoles el mando lo tiene Ángel de Brito; el jueves estará Denise Dumas y el viernes Beto Casella. A partir del lunes próximo, regresará Martín Candalaft hasta que finalice diciembre.

Contexto

Mariana Fabbiani es una actriz y presentadora de televisión argentina.