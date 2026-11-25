Espectáculos

Matías Alé admitió que atraviesa una etapa económica muy distinta a la de sus años de mayor éxito. El actor confesó que actualmente tiene dificultades para llegar a fin de mes y necesita combinar distintos trabajos para sostenerse. “Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo”, expresó.

Al recordar su época dorada, Alé mencionó que sus obras teatrales tenían un impacto enorme. Relató que, haciendo una función con Carmen Barbieri en Tucumán, metían mil cien personas por función, dos funciones, y después tenían tres presencias. Reconoció que llegó a acumular buena cantidad de plata. “Hice mucho dinero, mucho dinero de verdad”, aseguró.

Sin embargo, el actor hizo una autocrítica sobre cómo manejó ese patrimonio. Reconoció que no supo administrarse y que, después de enfermarse, perdió mucho dinero. En ese contexto, destacó el apoyo afectivo que recibió de su perro durante ese período difícil.

Sobre la realidad actual del espectáculo, Alé reflexionó que los montos que se ganan ahora son otros y que hoy se necesitan tres trabajos para lograr lo que antes se conseguía con uno solo. Esta visión fue respaldada por Carmen Barbieri, quien llegó a decir que incluso hacen falta cuatro.

El actor también marcó la diferencia entre las grandes producciones y el teatro independiente de la avenida Rivadavia. En estos últimos proyectos, como ocurrió en sus temporadas de Los sospechosos del piso diez o en obras junto a Roberto Peña y Jorge “Carna” Crivelli, los artistas deben encargarse de la producción y de convocar al público.

Alé detalló que ese trabajo implica tareas como gestionar hoteles o salir a vender las entradas puerta a puerta para llenar la sala. A pesar del esfuerzo, definió que esa experiencia es "hermosa".