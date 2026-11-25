Espectáculos

El Centro Provincial de Convenciones de Paraná fue el escenario donde empezó la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) el martes 24 de noviembre. La convocatoria de público fue masiva para dar inicio a seis jornadas que prometen combinar proyecciones cinematográficas, espectáculos musicales, diversas intervenciones artísticas y charlas con realizadores.

El punto más alto de la gala inaugural fue la presentación de Glaxo, la película más reciente del director Benjamín Naishtat. La producción, que también cuenta con Marcelo Subiotto y Esteban Bigliardi en el elenco, tuvo su estreno argentino justamente en el marco de este festival y contó con la presencia de los integrantes de su equipo.

Un despliegue cultural con apoyo oficial

Julián Stoppello, secretario de Cultura de Entre Ríos, se mostró muy satisfecho por el comienzo de esta nueva edición. El funcionario destacó que el evento se mantiene como una política pública provincial, subrayando que el Gobierno le ha dado continuidad a la iniciativa gracias al respaldo del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso.

Stoppello remarcó que el encuentro cinematográfico ha crecido en alcance y dimensión, describiendo la programación como absolutamente maravillosa. Para fomentar la participación de la comunidad, el secretario recordó que la entrada es libre y gratuita, y que además el espacio cuenta con un patio gastronómico para que los asistentes compartan la experiencia hasta el domingo 29 de noviembre.

Cine, música y experiencias interactivas

Uno de los hitos de esta edición ocurrirá el viernes 26 de noviembre. La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos participará en una función especial para celebrar el 90 aniversario de Tiempos modernos, la película emblemática de Charles Chaplin. Según se anticipó, será la primera vez que la Orquesta coincide con el FICER, un hito que promete una función inolvidable.

Florencia Curi y Betania Cappato, las codirectoras artísticas del festival, celebraron que la sala se llenara en poco tiempo durante la gala de apertura. Las responsables de la programación explicaron que el objetivo es trascender las proyecciones tradicionales para crear un vínculo real entre el cine, los espectadores y otras disciplinas artísticas. Según las directoras, un festival es un evento único donde lo que pasa en la sala no se vuelve a repetir, por lo que instan al público a no perdérselo.

Además de las películas, la grilla incluye presentaciones de bandas en vivo y performances. Un valor agregado es la posibilidad de que la gente tenga conversaciones directas con actores, directores y productores, algo que ya ocurrió durante la función de Glaxo y que, según las organizadoras, enriquece y entusiasma la experiencia del espectador.

Competencias y la mirada de los jóvenes

La programación del FICER abarca tanto ficciones como documentales, distribuidos en competencias oficiales de largometrajes y cortometrajes. También se incluye la sección Fronteras Abiertas, que reúne películas con estrenos tanto nacionales como internacionales.

Como novedad absoluta de este año, se incorporó un jurado compuesto por cinco jóvenes de distintas localidades entrerrianas. Estos integrantes tendrán la responsabilidad de analizar las producciones cinematográficas y emitir su voto desde su propia perspectiva, entregando así un premio especial.

Finalmente, el festival mantiene el tradicional premio del público. Los asistentes pueden elegir sus películas preferidas depositando sus votos en las urnas ubicadas a la salida de las salas. Las directoras mencionaron que esto genera un clima de "hinchadas" entre los espectadores, lo que consideran una parte fundamental del folclore del evento.