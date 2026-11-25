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Robert Pattinson será el séptimo rostro de Bond en los 60 años que lleva el personaje en pantalla. El actor británico toma el lugar que dejó vacante Daniel Craig para protagonizar la película número 26 de la saga. Aunque el estreno está previsto idealmente para algún momento de 2028, todavía no hay detalles sobre el calendario de rodaje, quién será el villano o quién interpretará a la nueva chica Bond.

Robert Pattinson es un actor, modelo y músico británico reconocido por películas como Harry Potter y la Saga Crepúsculo, además de haber sido Batman. El personaje de James Bond, creado por Ian Fleming en 1953, es un agente secreto del MI-6.

Un casting con polémica

La elección de Pattinson genera más debate que si hubieran elegido a alguno de los otros candidatos de la lista final: Jack Lowden, Callum Turner, Nicholas Hoult o Josh O’Connor. Esto pasa porque Pattinson llegó al papel después de convertirse en una estrella y ha participado en proyectos ambiciosos como La Odisea y la inminente Duna, Parte Tres. Su perfil, que mezcla películas independientes y de autor con riesgo, hace que las opiniones estén totalmente divididas: o se lo ama o se lo rechaza.

Los puntos a favor del nuevo 007

Hay varias razones para bancar su elección. Primero, su capacidad para mostrar un Bond más humano y atormentado, siguiendo la línea de Daniel Craig y la psicología de personajes como el Batman que interpretó: retraído e inseguro. Segundo, su aspecto físico encaja con la descripción original de Fleming: mide 1,85, tiene rasgos angulosos y una apostura natural.

Además, se destaca su ligereza y frescura, una característica de Bond que Pattinson demuestra incluso fuera de los sets, donde a veces hace invenciones fantasiosas. Por otro lado, ya tiene experiencia en el género; en 2020, mientras filmaba Tenet con Christopher Nolan, interpretó a un agente encubierto de la inteligencia británica, lo que funcionó como una audición anticipada: allí se comprobó que podía moverse con comodidad en un mundo similar al de Bond.

La conexión con la dirección

Otro dato clave es el vínculo con el director canadiense Denis Villeneuve. El responsable de la próxima película de Bond y el actor ya trabajan juntos desde junio de 2025, cuando empezó el rodaje de la tercera parte de Duna. Según la fuente, ambos seguirán juntos al menos dos años más, y es fundamental que exista una corriente de confianza plena entre protagonista y realizador en este regreso tan complejo. El equipo detrás de Bond 26 incluye también a Jeff Bezos de Amazon-MGM y a los productores Amy Pascal y David Heyman.

¿Y ustedes qué opinan? ¿Es la mejor elección para el papel o la más desafortunada?