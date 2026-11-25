Espectáculos

Evangelina Anderson volvió a demostrar que las microbikinis son su religión. Esta vez, la influencer se animó con un diseño marrón chocolate, uno de los colores fuertes del año, pero con un giro: el conjunto está lleno de brillos. Se fotografió en un jardín, rodeada de plantas y con su perrito, luciendo un corpiño triangular de breteles finos y una bombacha cavada estilo taparrabos con tiritas de ajuste.

El detalle clave son las lentejuelas brillantes en tonos verde, rosa, celeste, marrón y naranja, organizadas en formas geométricas y abstractas. Para cerrar el look de alto verano, sumó un collar fino con brillantes, anteojos de sol ovalados en marrón con marco de carey y una hebilla metálica para despejar su cara.

El despliegue de microbikinis

La modelo viene anticipando la temporada con varias producciones. Desde Madrid, trabajó para la marca Sandass Beach, donde posó primero con un modelo rojo fuego de corpiño triangular y bombacha colaless cavada. En esa sesión, también combinó la prenda con sandalias rojas de taco alto y un pañuelo de seda animal print atado a la cabeza.

En un segundo estilismo de esa misma tanda, eligió una microbikini con estampado psicodélico y tropical en amarillos, azules y dorados, que incluía arandelas amarillas en la unión de las piezas y bombacha cavada.

Tendencias desde la playa

Pero el despliegue no terminó ahí. Desde una playa paradisíaca, Evangelina marcó tendencia con una microbikini celeste de rayas diagonales y apliques de argollas metálicas en el frente. El conjunto tiene corpiño triangular y bombacha con lazos regulables y argollas en los laterales, manteniendo el corte cavado.

Para completar este último look, usó anteojos de sol negros ovalados de su propia cápsula con WhyNot Eyewear, que llevan su nombre, “Eva”, grabado en el marco.