Moda

Si estás buscando una forma fácil de moverte más en el día a día sin gastar una fortuna en equipamiento fitness, el lymphatic walking es la tendencia que tenés que conocer. No se trata de un deporte nuevo ni de una disciplina compleja, sino de una vuelta de tuerca al acto de caminar. La idea es transformar la caminata diaria en una práctica consciente, combinando movimientos suaves, una postura corporal correcta y respiraciones profundas para apoyar la función natural del sistema linfático.

Esta tendencia llega después de que los masajes linfáticos se volvieran súper populares en el mundo del wellness, sobre todo por esa sensación de desinflamación y la reducción de los hinchazones. Ahora, esa misma lógica se traslada a la caminata. Lo mejor de todo es que no requiere herramientas especiales ni técnicas rebuscadas; el secreto está simplemente en prestarle más atención a cómo te movés mientras vas de un punto a otro.

¿En qué consiste exactamente?

El lymphatic walking no es un ejercicio distinto, sino una versión más consciente de caminar. La clave es coordinar el ritmo natural de los pasos con respiraciones abdominales profundas, mantener la espalda derecha y darle un poco más de intensidad al movimiento de los brazos.

Para entender por qué se hace esto, hay que saber que el sistema linfático es una red de vasos y ganglios que se encarga de eliminar el exceso de líquidos de los tejidos y ayuda a las defensas del organismo. A diferencia del sistema circulatorio, que tiene al corazón como bomba central, el sistema linfático depende de las contracciones musculares y de los cambios de presión que se generan al respirar para que la linfa se mueva.

Por eso, el movimiento es fundamental para que el flujo linfático funcione bien. Cuando caminamos, activamos los músculos que ayudan a circular los líquidos, y si a eso le sumamos respiraciones profundas y el movimiento de la parte superior del cuerpo, estamos potenciando esa práctica.

Realidades frente a promesas exageradas

Gran parte de la fama de este trend viene de la promesa de deshinchar el cuerpo y reducir el edema. Pero acá es donde hay que separar la paja del trigo y no caer en las promesas exageradas que suelen acompañar a todas las modas wellness.

Caminar ayuda un montón cuando sentís el cuerpo pesado o hinchado después de pasar demasiadas horas sentada. La actividad suave activa los músculos y apoya la circulación, e incluso salir a caminar después de comer puede ayudar a mejorar la digestión. Sin embargo, hay que aclarar que la hinchazón abdominal diaria suele estar relacionada con el sistema digestivo y no necesariamente con el linfático.

Otro punto clave es que el lymphatic walking no es un método de desintoxicación. La eliminación de sustancias desechables del organismo es tarea primordial de órganos como el hígado y los riñones. Además, no hay evidencia suficiente que demuestre que esta forma de caminar traiga más beneficios que una caminata común o cualquier otra forma de ejercicio.

Cómo empezar y cuándo consultar al médico

Lo bueno es que para probarlo no hace falta cambiar toda la rutina. Se puede empezar con un paseo simple de entre 10 y 15 minutos e ir sumando gradualmente los cambios en la forma de caminar y respirar.

Eso sí, hay un límite. Si alguien tiene una hinchazón persistente o que no tiene una explicación clara, lo ideal es buscar una evaluación médica en lugar de confiar únicamente en esta práctica.

Quizás lo más interesante del lymphatic walking no sea una promesa milagrosa para el cuerpo, sino que nos recuerda que moverse es fundamental. No hace falta equipo caro ni rutinas estrictas para empezar a cuidarse más. Un paseo, respirar profundo y alejarse unos minutos de la pantalla ya es un gran comienzo. Si este trend sirve para que nos levantemos más seguido del sillón, entonces ya cumplió un objetivo muy valioso.