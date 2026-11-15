Mario Pergolini sigue con Otro día perdido en eltrece

Espectáculos

Otro día perdido y Mario Pergolini regresan a la pantalla de eltrece en 2026. El show de lunes a viernes promete mantener los monólogos, el humor, la magia, la tecnología y, por supuesto, los gatitos.

Agustín “Rada” Aristarán sigue en el equipo aportando su talento musical e ilusionismo. La novedad es la llegada de Evelyn Botto, quien se suma como locutora, conductora y actriz para darle más versatilidad e irreverencia al ciclo.