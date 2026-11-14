Laura Catena visitó a Mario Pergolini en Otro día perdido

Espectáculos

Laura Catena fue la invitada de Mario Pergolini en el programa Otro día perdido el jueves 12 de noviembre. La mendocina, que pertenece a una cuarta generación de viticultores, fundó y dirige el Catena Institute of Wine.

La trayectoria de Catena es, básicamente, un currículum nivel Dios. Es bióloga y médica formada en Harvard y Stanford, y trabajó durante 27 años como médica de emergencias en California mientras se encargaba de la bodega familiar y sus propios proyectos.

Libros y reconocimientos

En su faceta de autora, escribió tres libros: Vino Argentino, Oro en los viñedos y Malbec Mon Amour, este último coescrito con el enólogo Alejandro Vigil para analizar la historia de la uva Malbec desde la ciencia y el arte.

Sus logros en la industria son una locura. Recibió el premio Woman of the Year 2022 de la revista The Drinks Business, el Outstanding Achievement Award de Meininger y fue nombrada Old Vine Hero por la Old Vine Conference en 2023 por su laburo preservando vides antiguas.

El imperio del vino

Catena Zapata, la bodega familiar, fue elegida como el Mejor Viñedo del Mundo 2023 y la Marca de Vinos Más Admirada del Mundo por Drinks International en 2025. Además, el Catena Institute of Wine ganó el V d’or en Sustentabilidad de Vinexposium ese mismo año.

Catena también es oradora en eventos como la Sustainability in Drinks y la WSWA Convention. A nivel académico, integra el Executive Leadership Board del Departamento de Viticultura y Enología de UC Davis y es Presidenta Honoraria de WSET entre 2023 y 2026.

Sinceramente, con tantos títulos y premios, nosotros nos sentimos cansados solo de leer la lista. ¿Quién no quiere un brindis con alguien que sabe tanto de medicina como de Malbec?