Estilo de vida

Hay momentos donde el cuerpo pide chocolate a gritos. Ya sea para untar en una tostada, ponerle arriba a unos pancakes, acompañar unas frutas o, seamos sinceros, clavarse una cucharada directa del frasco, la praliné de avellanas es la respuesta. La buena noticia es que hacerla en casa es más fácil de lo que parece y permite controlar todo: desde el sabor y el dulzor hasta la textura final.

No hace falta ser un pastelero profesional ni tener una cocina llena de equipamiento. Con un blender potente, un poco de paciencia y unos cuantos ingredientes básicos, se puede lograr un untable que es una bomba. La clave del éxito está en la calidad de las avellanas y en cómo se procesan.

El camino hacia la pasta cremosa

El proceso arranca con el tostado de las avellanas en el horno. Una vez que están doraditas y perfumadas, el secreto es dejarlas enfriar un poco y frotarlas con un repasador limpio para sacarles la piel. No hace falta que queden perfectas; si queda algún resto de piel, no pasa nada, la praliné va a salir igual de rica.

Después viene la parte donde muchos se desesperan: el procesado. Al meter las avellanas tostadas en el blender o procesadora, primero se transforman en un polvo grueso. Recién ahí empiezan a soltar sus aceites naturales y a formar una masa más líquida. Lo importante acá es no rendirse si al principio no parece una crema; hay que darle tiempo y hacer pausas cortas para que la máquina no se recaliente, bajando los costados con una espátula.

El toque de chocolate y la personalización

Cuando ya se tiene esa pasta de avellanas lisa, entra en juego el chocolate. La cobertura se debe derretir a baño María o en el microondas, haciendo pausas y revolviendo para que no se queme. Una vez derretido, se suma a la pasta de avellanas y se sigue procesando.

En este punto se agregan el cacao, el azúcar impalpable, la sal y la vainilla. Lo mejor de hacerla uno mismo es que se puede ajustar el sabor según el gusto personal. Si se busca algo intenso, el chocolate amargo con menos azúcar es la opción. Si se prefiere algo más dulce y suave, el chocolate con leche es el camino.

El secreto de la textura y el guardado

Para que la praliné quede bien cremosa y sea fácil de untar, existe un truco: si la mezcla se siente muy espesa, se puede agregar aceite de girasol gradualmente mientras se procesa. Hay que ir con cuidado para que no quede demasiado líquida. Por otro lado, si se quiere que el sabor a avellana sea el protagonista, se puede sumar un poco más de pasta de avellanas.

Una vez lista, se guarda en un frasco de vidrio que esté bien limpio y seco. Al no tener los conservantes de las versiones industriales, lo ideal es mantenerla en un lugar fresco o en la heladera, donde dura aproximadamente de dos a tres semanas. Como el chocolate se endurece con el frío, conviene dejarla unos minutos a temperatura ambiente antes de usarla para que recupere su textura untable.

Ideas para no aburrirse

Las posibilidades para usar este untable son infinitas. Desde lo más clásico como untarlo en pan tostado o una rodaja de brioche caliente, hasta ponerlo sobre waffles o crepes. También queda genial como snack rápido con frutillas, bananas o manzanas.

Para los que buscan algo más elaborado, se puede usar como relleno en croissants, galletitas o cakes caseros. Incluso se puede mezclar con un poco de yogur para armar un postre chocolatoso. Y obvio, siempre queda la opción de abrir el frasco y comer una cucharada sin darle explicaciones a nadie.

Para que el resultado sea perfecto, conviene no saltearse el tostado, usar un blender potente y, sobre todo, tener paciencia mientras las avellanas se transforman en crema. El único riesgo real es que se terminen todo el frasco antes de llegar a la tostada.