Espectáculos

Jorge Rial volvió a poner en el centro de la mira a Mariana Fabbiani y esta vez no tuvo piedad. El motivo fue la aparición de la conductora en La Noche de Martina 2, el espectáculo que Martín Cirio presentó el sábado 14 de noviembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. Fabbiani fue quien recibió al streamer en el escenario ante un estadio lleno, pero su intervención no fue bien recibida por Rial.

A través de su cuenta de X, el periodista compartió imágenes de la presentación y empezó el ataque diciendo que "esto se llama tratar de lavar la imagen". Pero no se quedó ahí y redobló la apuesta con una frase que generó repercusiones: "Otra que se acerca a los streamers para hacer más lento su inevitable ocaso". Básicamente, Rial sugiere que Fabbiani necesita refugiarse en el universo digital para no desaparecer del mapa y recuperar la popularidad que dice que está perdiendo.

La relación entre la conductora y el influencer no es nueva. En mayo, Martín Cirio visitó DDM, el programa de Fabbiani en América TV, y en junio ella pasó por el canal de YouTube del creador de contenido. Sobre la invitación al show, Mariana confesó que tenía muchas ganas de jugar con él y destacó que Cirio es un talentoso total, sintiendo que se conocían desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, para Rial este vínculo es imperdonable. El periodista mantiene un rechazo fuerte hacia el influencer por las burlas que este hizo sobre su hija, Morena Rial.

Este nuevo choque no es un hecho aislado. Rial ya venía cuestionando la continuidad de Mariana en América TV basándose en los números de audiencia. Además, puso el ojo sobre Mandarina, la productora de su marido, Mariano Chihade, después de una operación con Grupo Octubre, vinculado a El Nueve. Con este último dardo, la pelea suma un capítulo más y deja a Fabbiani en medio de la polémica.