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Amazon MGM Studios presentó oficialmente a Robert Pattinson, actor británico conocido por sus papeles en The Batman y la saga Crepúsculo, como el séptimo James Bond. Tras un casting muy vigilado, el actor definió que confiarle el personaje de 007 es el honor de una vida.

Mientras los fans debaten quién encaja mejor con el nuevo espía, surgió una lista de actrices que podrían aportar el peligro y el glamour de la franquicia. La elección de la próxima chica Bond promete ser tan polémica como la elección del propio actor.

Las favoritas y el factor Zendaya

Entre las elegidas aparecen nombres pesados de Hollywood como Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Zendaya. Esta última tiene mucha experiencia trabajando con Pattinson; fueron prometidos en The Drama y forman parte del reparto de The Odyssey, de Christopher Nolan. Además, protagonizan Dune: Part Three, dirigida por Denis Villeneuve, quien también dirigirá la próxima película de Bond.

La posibilidad de que Zendaya sea la elegida generó reacciones encontradas. Algunos usuarios comentaron que sería gracioso porque ya estuvieron juntos en tres películas en 2026, mientras que otros se quejaron de que la actriz aparece en todas las películas hoy en día. Hubo incluso quien afirmó que todavía no está lista para el papel.

Atletas, modelos y conexiones estratégicas

Sydney Sweeney es otra candidata fuerte por su imagen y capacidad atlética. La actriz de Euphoria entrenó intensamente y aumentó 14 kilos para interpretar a la boxeadora Christy Martin en Christy. También se señaló su vínculo con Jeff Bezos, dueño de la franquicia, ya que Sweeney asistió a su boda en 2025 y Bezos habría invertido en su marca de lencería.

Trina Parks, la primera actriz afroamericana en ser una chica Bond y protagonista junto a Sean Connery, avaló a Sweeney. Parks mencionó que el público actual quiere ver junto a Bond a una mujer independiente y dueña de su sexualidad.

Por otro lado, Hunter Schafer podría marcar un hito histórico si es elegida, convirtiéndose en la primera chica Bond abiertamente transgénero. Esto aportaría una dimensión nueva a la serie, aunque ya hubo un precedente en 1981 con la modelo Caroline Cossey, quien tuvo una aparición sin acreditar en For Your Eyes Only.

Experiencia en espionaje y acción

Lupita Nyong'o, actriz ganadora de un Oscar, ya sabe lo que es el mundo del espionaje por su papel de Nakia en Black Panther. Además, comparte pantalla con Pattinson en The Odyssey. Algunos fans creen que ella redefiniría lo que significa ser una chica Bond y que encajaría perfecto como una antagonista con agenda secreta.

Anya Taylor-Joy también suena fuerte. La estrella de Queen's Gambit entrenó acrobacias para Furiosa: A Mad Max Saga y también actúa con Pattinson en Dune: Part Three. Theo James, quien también fue candidato a Bond, eligió a Taylor-Joy como su opción ideal, llamándola Jane Bond.

Finalmente, Margot Robbie aparece en la lista por su capacidad para interpretar estafadoras seductoras. Algunos seguidores aseguran que, si no la eligen a ella, la producción perderá una cantidad enorme de dinero.

También hubo muchos votos online para Margaret Qualley. El público recordó cómo se veía en el universo de 007 durante un homenaje en los Premios de la Academia de 2025, donde bailó con un vestido rojo rodeada de hombres en esmoquin.