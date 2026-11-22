Estilo de vida

Tener una mancha de aceite en una remera, una camisa o un pantalón puede sentirse como una tragedia total, sobre todo cuando pasa en medio de una comida y aparece de la nada. Antes de pensar que la prenda quedó arruinada para siempre o de salir corriendo a buscar productos químicos fuertes, existe un hack casero súper simple que puede ser la solución: usar harina.

La harina es ese ingrediente que está en cualquier cocina y funciona como un absorbente. Su capacidad es básicamente atraer y absorber parte del aceite de las fibras de la tela antes de que el líquido termine de empapar el tejido. Este truco es especialmente útil cuando te enfrentás a una mancha fresca y necesitás reaccionar rápido para que el problema no empeore.

El error más común y el paso a paso

Cuando nos cae algo encima, el primer impulso suele ser frotar la zona. Ese es el error principal, porque al refregar la mancha, lo único que hacés es expandir el aceite y hacer que se meta más profundo en las fibras del tejido. Para evitar esto, lo ideal es cubrir la zona afectada con una pequeña cantidad de harina y dejarla actuar.

El tiempo de espera recomendado es de entre 15 y 30 minutos. Durante este lapso, la harina absorbe la grasitud, lo que hace que después sea mucho más fácil remover la mancha del todo. Una vez pasado ese tiempo, el siguiente paso es sacudir la prenda suavemente o retirar el polvo blanco usando un cepillo.

Para terminar el proceso de limpieza, se puede aplicar un poco de detergente líquido para platos directamente sobre la mancha. Como este producto está diseñado específicamente para romper las grasas, es el complemento ideal para eliminar los restos que hayan quedado. El toque final es lavar la prenda siguiendo las instrucciones que figuran en la etiqueta.

La ciencia detrás del hack y las precauciones

La lógica de este método es sencilla: la harina actúa como un material absorbente que atrapa el aceite antes de que este se estabilice y se pegue definitivamente al tejido. Por eso, la velocidad es la clave del éxito. Cuanto más rápido se trate la mancha, más probabilidades hay de reducir la marca visible.

Sin embargo, el resultado final depende de varios factores. No es lo mismo una tela resistente que una delicada, ni una gota de aceite que un derrame mayor. Además, el tiempo que pasó desde que ocurrió la mancha influye totalmente. Un foco de aceite fresco es mucho más fácil de combatir que uno que ya pasó por el lavarropas y se "pegó" a la tela.

En el caso de telas muy sensibles, como la seda o fibras extremadamente finas, hay que tener mucho más cuidado y seguir estrictamente las indicaciones de cuidado de la prenda para no dañarla. Pero para el día a día, recurrir a un ingrediente cotidiano de la cocina puede ser la solución inesperada para mantener la ropa impecable.

¿Quién no tuvo un accidente con un chorrito de aceite en la mejor parte de la ropa?