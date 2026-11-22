Espectáculos

Chechu Bonelli volvió a poner el mundo del espectáculo patas arriba con una confesión muy sospechosa sobre su presente sentimental. Todo pasó en Valet Parking, el programa de streaming que conduce en La Casa Streaming, donde la modelo y conductora terminó admitiendo que podría no estar sola, aunque después decidió jugar con la mente de todos sus compañeros y de la audiencia.

El momento arrancó cuando el productor del ciclo le preguntó si estaba abierta a hablar con algún pretendiente. Bonelli no se anduvo con vueltas y fue tajante al responder que no estaba disponible. Esa frase fue el detonante para que el resto de la mesa se pusiera en modo detective y empezaran a bombardearla con preguntas para sacarle toda la información posible sobre quién sería el afortunado.

Un misterio con pistas claras

Visiblemente entusiasmada y con una sonrisa que no podía ocultar, Chechu se animó a dar algunos detalles sobre este supuesto nuevo amor. Con cierta timidez, reconoció que se siente muy bien y muy contenta, y soltó que, sin querer queriendo, alguien llegó a su vida.

Para alimentar más el misterio, la conductora empezó a filtrar datos para que sus colegas intentaran adivinar la identidad del hombre. Para cerrar caminos, aclaró dos puntos fundamentales: el hombre en cuestión no es famoso y tampoco tiene ninguna relación con el mundo del fútbol. De esta manera, dejó en claro que su interés actual no pertenece ni al ambiente artístico ni al deportivo, alejándolo de los círculos habituales de la farándula.

Sin embargo, cuando la investigación de sus compañeros se volvió demasiado intensa y querían saber más, Chechu puso un freno brusco. Pidió que dejaran de preguntar y que siguieran con el programa porque había una rutina que seguir. Pero, justo antes de cerrar el tema, tiró una bomba que dejó a todos recalculando: dijo que estaba jugando y que capaz todo lo que dijo era mentira. Con esa frase, Bonelli dejó la incógnita abierta y evitó confirmar si realmente hay alguien nuevo en su vida o si solo fue una broma para el streaming.

Guerra fría por la crianza de sus hijas

Mientras el corazón de la modelo es un enigma, la relación con su ex, Darío Cvitanich, sigue siendo un campo de batalla. A un año y medio de haberse separado, la pareja volvió a chocar fuerte por la crianza de sus tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia. El conflicto salió a la luz en octubre pasado, justo cuando Cvitanich anunciaba su casamiento con Ivana Figueiras, su pareja desde hace un año.

En una charla con Agustín “Cachete” Sierra en Valet Parking, Chechu expuso que tiene serias dificultades para coordinar el día a día con el exfutbolista. Contó que intenta sostener normas estrictas en su casa, como prohibir el uso del celular durante la cena, y admitió que tiene que tratar de lograrlo sola porque ya es de público conocimiento que no mantiene diálogo con el padre de sus hijas.

El punto más crítico del reclamo fue la escolaridad de las nenas. Bonelli confesó que le molesta enterarse a través de los informes escolares que sus hijas faltan al colegio cuando están con el papá. Si bien aclaró que respeta que estén con él y que no busca peleas, dejó en evidencia que no se entera de estas ausencias en el momento que ocurren.

La respuesta tajante de Cvitanich

Darío Cvitanich no se quedó callado y utilizó sus historias de Instagram para dar su versión y defender su rol como padre. El exfutbolista detalló que las faltas fueron tres: una por un viaje con aviso previo de dos meses, otra porque su hija más grande se sentía mal (y agregó que ella ya tiene teléfono para comunicarse) y una tercera porque decidieron irse un día de paseo.

El deportista fue contundente al asegurar que nadie jamás lo va a hacer dudar de lo que es como padre. Para cerrar la discusión, lanzó dos preguntas cargadas de ironía que apuntaban directamente a la actitud de Chechu: si será por cosas como estas que no hay diálogo, o si es mejor echarle la culpa a otra persona. Así, el conflicto educativo terminó siendo un nuevo capítulo de la mala relación entre los dos, justo en medio de los preparativos para la boda de Cvitanich.