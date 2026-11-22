Espectáculos

Gerónimo Rauch vivió la fama explosiva con Mambrú, pero antes de eso fue un chico tímido que prefería quedarse solo en casa para cantar. Sus padres lo descubrieron por casualidad mientras él practicaba en la ducha, el lugar donde todavía hoy se siente cómodo jugando con la ópera para aprovechar la acústica del espacio. Según cuenta, era muy antisocial y no iba a las fiestas familiares para poder quedarse solo en casa cantando.

Su camino profesional no fue lineal. Antes de lanzarse por completo al arte, pasó por Medicina y luego estudió Publicidad. Para pagarse la facultad, activó su lado más buscavidas: antes había trabajado como administrativo en una obra social, aunque confiesa que no nació para eso porque no es ordenado. Después empezó a vender quesos, armando una cartilla de precios con pategrás y mar del Plata para ofrecerles a las madres de sus amigos y llevar los pedidos a domicilio.

Cuando la música se volvió su prioridad, pasaron los castings y llegó su etapa en Los Miserables. En el medio hubo una decisión difícil: irse a México o quedarse en la Argentina para formar parte de Popstars. Después llegó el vértigo de una fama que llegó de golpe. Sin embargo, después de la etapa con Mambrú llegó el vacío y la necesidad de reinventarse, lo que terminó impulsando una carrera internacional que lo llevó a España y Londres.

Actualmente, a los 48 años, combina su rol de cantante y actor con el de productor, una faceta que aprendió a manejar a base de golpes. A pesar de su trayectoria, habla de la necesidad de seguir demostrando que está vigente: todavía hace castings y volvió a pasar por una instancia de evaluación para el nuevo tour de Los Miserables. El 10 de diciembre volverá al Gran Rex con un show propio, su regreso al Gran Rex con algo propio después de Mambrú: desde entonces había cantado allí solo como invitado.

Este regreso es parte de una celebración por sus 26 años en escena. Primero harán la celebración en España, donde aprovechará para lanzar un par de canciones. Ya presentó versiones de "She", de Charles Aznavour y Elvis Costello, y "Bring Him Home", una versión tango de Los Miserables, a la que sumará próximamente un tema del Fantasma de la Ópera. También lanzará "Beautiful Things", de Benson Boone, una canción que empezó cantando con su hijo en el auto y que, tras viralizarse, decidió grabar con una versión más crooner y vientos.

Su experiencia internacional lo llevó a Nueva York, donde participó en el programa de Jimmy Fallon. Fue invitado directamente por la producción del Tonight Show mediante un mail. Ensayaron horas, sobre todo por el tema de las cámaras, ya que era la primera vez que había 40 artistas en ese estudio chiquito. Estaban por estrenar en el Radio City de Nueva York y fue la gran promoción para vender los pocos tickets que quedaban. Rauch recuerda la calidez de Fallon, quien saludó personalmente a todo el equipo.

En el plano personal, Rauch lidia con los recuerdos del bullying que sufrió de chico, su separación y la soltería. Hoy se encuentra usando aplicaciones de citas con ganas de volver a enamorarse. También navega la relación con su hijo adolescente, quien nació en Londres y vivió en España desde los tres años. Durante el Mundial, el joven vivió la experiencia de ser el único de 120 chicos en un campamento español con la camiseta argentina, lo que terminó de convencerlo de que quería obtener el pasaporte argentino para poder viajar cuando quiera.

Esa pasión argentina también generó tensiones laborales. Durante el partido contra Inglaterra, Rauch tuvo que manejarse con mucha diplomacia y quedarse callado en el chat grupal del trabajo, ya que el 70% de sus compañeros son ingleses muy fanáticos. Para él, todo este recorrido es la prueba de que ninguna oportunidad es demasiado pequeña y que el camino aparece cuando uno se anima a dar el siguiente paso.